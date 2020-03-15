Политика

Газета.RuГазета.RuТерешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина". Об этом она сказала в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
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Валентина Терешкова
Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: "спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича.
— Валентина Терешкова, российский космонавтСуть событий 12:10

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Терешкова получает письма с благодарностями за «сохранение Путина»

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