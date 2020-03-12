Политика

Мой БрянскМой БрянскТерешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление политика.
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с чего всё началось

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС04:55

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«Люди, которые не любят страну». Терешкова ответила критикам ее поправки об обнулении сроков Путина

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Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

РИА Новости05:12

Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России

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Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

ТАСС04:55
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Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
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Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
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Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
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Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:54
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Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
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Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.
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Олимпийский огонь Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

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Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

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Секретариат ОПЕК отправил приглашения странам - участницам мониторингового комитета ОПЕК+, в том числе России, для участия в экспертной встрече.
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Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
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Показан новый «Проводник» из ОС Windows 10X

«Проводник» пока показывает только файлы из облачного хранилища OneDrive. В целом этот сервис будет глубоко интегрирован с Windows 10X.
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"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Ситуация в российской экономике находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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В Липецке из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Власти Липецкой области ввели режим повышенной готовности на территории региона из коронавируса.
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В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
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Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
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