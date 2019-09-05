Новые ядерные бомбы США В61 оказались дефектными. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на представителей Национального управления по ядерной безопасности (NNSA). Отмечается, что компоненты оружия и боеголовки оказались недолговечными.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Футбол Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.

Энергетика Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 7% Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Шоу-бизнес Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Политика Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Политика Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.

Общество День города в Москве накануне отпраздновали более 4 млн человек На праздник по случаю 872-летия Москвы в субботу пришли более 4 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23% Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

Политика Явка на выборы главы Липецкой области к 10 утра составляет 6,63% В Липецке проголосовали 4,8 % избирателей или 19 614 человек. В Ельце явка на 10 утра составляет 5,98% (4 926 человек).

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.

Теннис Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира.

Культура Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.

Политика Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.

Политика Песков напомнил о нерешенных проблемах в отношениях с Японией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Токио, что вызывает сожаление у Кремля.

Политика Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать.