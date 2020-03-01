Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у посольства США в столице Туниса.

Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

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