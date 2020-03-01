Происшествия

ИзвестияИзвестияТеррорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у посольства США в столице Туниса.
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В Тунисе возле посольства США произошел взрыв

РБК06:12

Смертник совершил подрыв рядом с посольством США в Тунисе

Lenta.ru06:11

СМИ: смертник привел в действие взрывное устройство у здания посольства США в Тунисе

ТАСС06:11

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru06:03

Взрыв прогремел у посольства США в столице Туниса

Интерфакс05:52

При взрыве у посольства США в Тунисе пострадали пятеро силовиков

РИА Новости06:14

СМИ: при взрыве у посольства США в Тунисе пострадали пять человек

RT на русском06:08
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Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
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Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
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На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
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Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
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Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
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На параде Победы на Красной площади в Москве впервые покажут танки Т-90М «Прорыв», сообщает 6 марта ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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На побережье Адриатики в Хорватии открыли бюст Гагарина

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В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
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В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном

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Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
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