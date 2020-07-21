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Rambler News ServiceЗахвативший заложников в Луцке отпустил трех человек
Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в украинском городе Луцк, согласился отпустить трех заложников, сообщил в своем Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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с чего всё началось
«(Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Евгений) Коваль забрал трех заложников», – сообщил Аваков в своем Twitter.Взгляд.ру13:54
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