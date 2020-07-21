Общество
РБКПолиция освободила заложников из автобуса в Луцке
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН. Задержать террориста удалось после штурма, пишет агентство.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Политика
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости 08:01
Здоровье
В Приморье открылось первое отделение реабилитации для перенесших коронавирус
Отделение реабилитации для перенесших коронавирус пациентов открылось при поликлинике №1 во Владивостоке.
ТАСС 20:22
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
Происшествия
У захваченного автобуса с заложниками в Луцке прогремели три взрыва
В центре Луцка рядом с автобусом, где Максим Кривош (Плохой) захватил заложников, прогремело несколько взрывов.
Инфо24 09:41
Здоровье
Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет
Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
НИА-Байкал вчера в 03:32
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Финансы
Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.
ФАН 20:16
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Наука
Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
ToDay News Ufa 16:29
Политика
Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости 19:23
Футбол
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ 13:08
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Политика
Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2»
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
ТАСС 19:00
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания 11:01
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета вчера в 04:37
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
Общество
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Общество
Боевой робот «Маркер» получит опцию защиты от стрельбы по гражданским
Создающая в интересах Минобороны РФ робототехническая платформа "Маркер" получила оборудование для высокоточной стрельбы.
РЕН ТВ 20:20
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла 9-месячного сына Тимати за границу
24-летняя супруга Тимати, фотомодель Анастасия Решетова улетела за границу. Сколько она там пробудет, не знает даже сама молодая мама.
Блокнот.ру 10:47
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
BFM.ru 12:21
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН 17:18
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
Путешествия
В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели
В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми.
Клопс 13:16