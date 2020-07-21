Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН. Задержать террориста удалось после штурма, пишет агентство.

Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке

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