Общество

РБКРБКПолиция освободила заложников из автобуса в Луцке

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН. Задержать террориста удалось после штурма, пишет агентство.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Зеленский лично уговорил отпустить в Луцке трех заложников

РИА Новости15:05

Тринадцать заложников освобождены из автобуса в Луцке

Эхо Москвы16:02

Из захваченного украинского автобуса освобождены трое заложников

Интерфакс13:52

Зеленский провел телефонные переговоры с захватившим автобус в Луцке

Известия14:23

Зеленский лично разговаривал с захватившим заложников в Луцке

RT на русском15:22

Аваков опубликовал видео с освобожденными в Луцке заложниками

РБК15:15

В офисе Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента

ТАСС15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:33, Ашберн

После переговоров с Зеленским террорист освободил трех человек из захваченного автобуса в Луцке

КП - Беларусь14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Политика

Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости 08:01
318
Здоровье

В Приморье открылось первое отделение реабилитации для перенесших коронавирус

Отделение реабилитации для перенесших коронавирус пациентов открылось при поликлинике №1 во Владивостоке.
ТАСС 20:22
Финансы

Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
94
Происшествия

У захваченного автобуса с заложниками в Луцке прогремели три взрыва

В центре Луцка рядом с автобусом, где Максим Кривош (Плохой) захватил заложников, прогремело несколько взрывов.
Инфо24 09:41
528
Здоровье

Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет

Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
НИА-Байкал вчера в 03:32
5
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Piter.tv 07:15
282
Финансы

Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году

Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.
ФАН 20:16
Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
72
Наука

Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный

ToDay News Ufa 16:29
11
Политика

Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными

Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости 19:23
Футбол

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»

Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ 13:08
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
626
Политика

Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2»

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
ТАСС 19:00
Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания 11:01
1K
Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
103
Музыка

Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске

Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета вчера в 04:37
1
Политика

Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля

Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
47
Общество

СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала

Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
1
Общество

Боевой робот «Маркер» получит опцию защиты от стрельбы по гражданским

Создающая в интересах Минобороны РФ робототехническая платформа "Маркер" получила оборудование для высокоточной стрельбы.
РЕН ТВ 20:20
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла 9-месячного сына Тимати за границу

24-летняя супруга Тимати, фотомодель Анастасия Решетова улетела за границу. Сколько она там пробудет, не знает даже сама молодая мама.
Блокнот.ру 10:47
17
Хоккей

У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
BFM.ru 12:21
13
Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН 17:18
175
Здоровье

В Амурской области умерла врач, заражённая коронавирусом

REGNUM 19:25
1
Кино

HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»

Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
3
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
48
Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип

Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
68
Путешествия

В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели

В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми.
Клопс 13:16
89
Общество

Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой

Известия 06:16
40
Футбол

Клопп: момент, когда «Ливерпуль» получит трофей, будет одним из самых важных в истории

Чемпионат 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное