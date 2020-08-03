Происшествия
ТАССТеррорист, захвативший банк в Киеве, является гражданином Узбекистана
"По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения", - написал Геращенко в Facebook. По словам замминистра, мужчина является "психически неуравновешенным".
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Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны его намерения и есть ли у него действительно взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. План спецоперации СБУ „'Бумеранг“ приведен в действие.
— Антон Геращенко, украинский политикТелеканал 360° 07:37
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Петербургские ученые создадут систему для очистки космоса от мусора
Невские Новости вчера в 23:39
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Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького
Эхо Москвы вчера в 12:33
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Экс-жена историка Соколова дала показания в суде
Бывшая супруга историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, дала показания в суде, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
Peterburg2.ru 09:18
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Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
По данным инсайдеров, код нового меню «Пуск» уже добавлен в майское необязательное обновление KB4568831.
Evo-rus.com 10:46
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В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
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Раскрыта стоимость нового дешевого смартфона Google на чистом Android
Российская газета 09:11
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В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Происшествия
Украинская топ-модель подверглась избиению на турецком курорте
Потасовка на турецком пляже Момо произошла на курорте Чешме. Украинскую топ-модель избили вместе с ее друзьями и молодым человеком.
Народные новости 12:58
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
ПРАЙМ 05:47
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Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Очень благодарен своему отцу и его супруге, что прилетели в Петербург поддержать меня и команду в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», - отметил Дзюба.
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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru 00:57
Гаджеты
Apple может разделить анонс iPhone 12 на две презентации. На каждой может быть показано по две модели
По данным ресурса DigiTimes, ссылающегося на тайваньские источники из цепочки поставок компонентов для iPhone, компания Apple собирается разделить анонс новинок.
3DNews 09:45
Кино
Сергей Жигунов мог умереть на съемках фильма
Известный российский актер Сергей Жигунов чуть не погиб на съемках фильма "Ричард львиное сердце".
Народные новости 12:36
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 вчера в 09:00
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
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Черные дыры транслируют кадры эпического фильма об истории Вселенной
Черная дыра, горизонт событий которой дал землянам это открытие, получила гавайское имя Поэхи.
LentaChel.ru 31 июля в 08:51
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Стала известна стоимость консолей PlayStation и Xbox Series X
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Ларри отправится на поиски любви в новой Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice
После событий Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry Ларри покинул Нью-Лост-Вагес и оказался в Канкуме, где готовился жениться на своей настоящей любви, Фейт.
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Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
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Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20