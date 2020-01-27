Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТеррористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство САНА. Данные о взрыве журналисты получили от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Московский Комсомолец12:52

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Lenta.ru13:13

SANA: боевики нанесли удары по нефтяным объектам в сирийском Баниясе

RT на русском13:04

Террористы атаковали нефтехранилища на северо-западе Сирии

Газета.Ru13:03

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

РИА Новости12:58

СМИ: террористы атаковали несколько нефтехранилищ в порту Банияс на северо-западе Сирии

ТАСС12:53

Власти Сирии сообщили о нападении террористов на нефтяные объекты

Коммерсантъ13:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

BFM.ru 06:45
Армия и оружие

Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане

Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 13:03
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Экономика

Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций

Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
РБК 11:08
Шоу-бизнес

Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл

Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Аргументы недели 07:45
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК вчера в 07:48
Происшествия

Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Живая Кубань вчера в 14:52
Армия и оружие

«Белые каски» и боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии

РИА Новости 12:23
Происшествия

В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по дороге в школу

Четырнадцатилетняя школьница умерла по дороге в школу в Домодедово, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
Газета.Ru 13:35
Общество

На популярном итальянском телешоу Украину назвали Малороссией

Телеведущий Флавио Инсинна на итальянском телешоу «Наследие» в эфире телеканала RAI назвал Украину Малороссией, заявив, что это второе название страны.
Взгляд.ру 12:54
Политика

Михаил Мишустин уволил замминистра здравоохранения России Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
REGNUM 11:22
Армия и оружие

Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года

Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
Военное дело вчера в 23:45
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Политика

Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в российском правительстве.
РИА Новости 11:49
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
РИА Новости 12:05
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Шоу-бизнес

Знакомые Отиевой рассказали о депрессии и алкоголизме певицы

Отиева рассказала, что от нее отвернулись даже друзья и родственники.
ФАН 10:26
Происшествия

В Чечне людей стали задерживать за фотоколлаж с Кадыровым

Кавказ Пост вчера в 04:17
Армия и оружие

Эксперт оценил объективность топ-5 учебных самолетов от Military Watch

Издание Military Watch составило рейтинг современных учебно-боевых самолетов (УБС) из пяти позиций, в котором российский Як-130 был поставлен на последнее место.
Газета.Ru 09:39
Общество

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США

Американский баскетболист Коби Брайант, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в течение 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб в результате падения вертолета в Калифорнии.
РБК вчера в 15:42
Общество

Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае

Сотрудники Национального центра по контролю заболеваний выявили возможный источник коронавируса.
ToDay News Ufa 10:42
Армия и оружие

National Interest назвал малозаметным и смертоносным новый БПЛА С-70

Pravda.Ru 04:24
Политика

Начались мероприятия к 75-летию освобождения концлагеря в Освенциме

Официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме начались ч возложения венков к «Стене смерти».
Военное дело 04:11
Здоровье

Все школы Саратова закрываются на карантин

С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Саратов 24 05:25
Политика

В «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии

Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru 07:41
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК 08:53
Общество

В работе Mail.ru произошел крупный сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой.
Ведомости 03:29
Шоу-бизнес

«Крыша едет»: сын Елены Яковлевой рассказал о своей болезни

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. По его словам, он довольно редко болеет.
7Дней.ру 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное