Общество

ИзвестияИзвестияТеррористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство САНА. Данные о взрыве журналисты получили от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском порту Банияс

Газета.Ru16:22

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Московский Комсомолец12:52

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Lenta.ru13:13

SANA: боевики нанесли удары по нефтяным объектам в сирийском Баниясе

RT на русском13:04

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

РИА Новости12:58

СМИ: террористы атаковали несколько нефтехранилищ в порту Банияс на северо-западе Сирии

ТАСС12:53

Власти Сирии сообщили о нападении террористов на нефтяные объекты

Коммерсантъ13:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Происшествия

Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о насилии в семье

Мать мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, заявила о насилии в семье.
ТАСС 18:48
Экономика

Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России

Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом.
Газета.Ru 21:34
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия 20:58
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко пропала в Мексике

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Рамблер 04:08
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 18:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что 26-летний блогер Давид Манукян сделал предложение 34-летней Ольге Бузовой во время отдыха в Таиланде.
RuNews24.ru 16:06
Экономика

Бурятстат: Средняя зарплата в Улан-Удэ превысила 42 тысячи рублей

Реальная заработная плата уменьшилась Бурятстат назвал среднемесячную начисленную номинальную заработную плату работников (без выплат социального характера и кроме предприятий, численность которых меньше 15 человек) в ноябре 2019 года в Улан-Удэ.
Байкал-Daily 21:14
Гаджеты

Honor начал распродавать свои смартфоны с большой скидкой

Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
ToDay News Ufa вчера в 10:35
Политика

Более 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта

Около 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республики получили российское гражданство в 2019 года, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова газете «Известия».
REGNUM 20:26
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

REGNUM 03:32
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
REGNUM 18:47
Шоу-бизнес

Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером

Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
iReactor 17:18
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости 19:54
Киберспорт

Ceb покинул основной состав OG по Dota 2, но остался в клубе

Sport24.ru 15:48
Общество

Российских моряков приговорили в Греции к 395 годам тюрьмы

Мужчин обвинили в незаконной перевозке мигрантов в Грецию. Обоих россиян приговорили к 395 годам тюремного заключения.
НТВ 09:40
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU 08:22
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Хоккей

Место Овечкина в матче с «Монреалем» займёт Паник

Стал известен состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».
Чемпионат 19:07
Кино

Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»

REGNUM 16:16
Экономика

Министр промышленности РФ запустил фенольное производство в Омске

В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
РИА ОмскИнформ 20:46
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:48
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском вчера в 13:07
Спорт

Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса

Спорт день за днем 14:47
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Музыка

Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми-2020»

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальной премии «Грэмми-2020».
Блокнот.ру 07:12
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости вчера в 20:07
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное