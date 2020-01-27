Общество
ИзвестияТеррористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство САНА. Данные о взрыве журналисты получили от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.
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Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Наука
Некоторые любят погорячее
Если некоторые растения и грибы получают пользу от пожара напрямую — за счет освободившегося пространства, большего притока света, насыщения почвы небывалым количеством питательных веществ, то животные в лучшем случае способны извлечь из стихийного бедствия опосредованные выгоды.
Общество
Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты
В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Культура
Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире
Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
Общество
В Москве начался самый сильный за зиму снегопад
Обещанный синоптиками самый сильный за зиму снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
Бретт Халл назвал Дацюка самым техничным игроком в истории хоккея
Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей.
Шоу-бизнес
Татьяна Власова раскрыла, как умирала единственная дочь Джигарханяна
Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова откровенно рассказала об ужасной трагедии, вследствие которой артист потерял свою единственную дочь.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Наука
Кто оставил «следы дьявола» на склоне активного вулкана
Цепочка следов, известных как «Ciampate del Diavolo» или же «Тропа Дьявола» - это загадочная, почти мистическая достопримечательность.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Авто
Жители России в 2019 году побили рекорд по автокредитам
947 тысяч кредитов на покупку подержанного или нового автомобиля взяли в 2019 году жители России, 27 января сообщает РБК.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Авто
Lada Vesta получила «зимнюю» версию
ВАЗ объявил о запуске в продажу новой «зимней» комплектации Lada Vesta. Она получила название Comfort Winter.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Теннис
Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Здоровье
ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу
«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Наука
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Энергетика
По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
Наука
Древнеегипетской мумии вернули голос
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года
Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
Футбол
РФС признал выборы президента РПЛ недействительными
Избирком РФС на заседании признал, что выборы главы РПЛ прошли с нарушением регламента.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).