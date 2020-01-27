Общество

ИзвестияИзвестияТеррористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство САНА. Данные о взрыве журналисты получили от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском порту Банияс

Газета.Ru16:22

Власти Сирии сообщили о нападении террористов на нефтяные объекты

Коммерсантъ13:55

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

РИА Новости12:58

SANA: боевики нанесли удары по нефтяным объектам в сирийском Баниясе

RT на русском13:04

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Lenta.ru13:13

СМИ: террористы атаковали несколько нефтехранилищ в порту Банияс на северо-западе Сирии

ТАСС12:53

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Московский Комсомолец12:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 20:25, Ашберн
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Наука

Некоторые любят погорячее

Если некоторые растения и грибы получают пользу от пожара напрямую — за счет освободившегося пространства, большего притока света, насыщения почвы небывалым количеством питательных веществ, то животные в лучшем случае способны извлечь из стихийного бедствия опосредованные выгоды.
N+1 14:55
Общество

Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты

В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
Кам 24 19:55
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 39

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
РИА Новости 01:56
Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК 20:17
Культура

Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире

Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
Рамблер 08:49
Общество

В Москве начался самый сильный за зиму снегопад

Обещанный синоптиками самый сильный за зиму снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:14
Футбол

Трансфер защитника «Фламенго» Мари в «Арсенал» сорвался

Чемпионат 15:29
Хоккей

Бретт Халл назвал Дацюка самым техничным игроком в истории хоккея

Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей.
Inc-news.ru 13:16
Шоу-бизнес

Татьяна Власова раскрыла, как умирала единственная дочь Джигарханяна

Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова откровенно рассказала об ужасной трагедии, вследствие которой артист потерял свою единственную дочь.
Российский Диалог 10:12
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье

Российская газета 20:18
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК вчера в 08:23
Наука

Кто оставил «следы дьявола» на склоне активного вулкана

Цепочка следов, известных как «Ciampate del Diavolo» или же «Тропа Дьявола» - это загадочная, почти мистическая достопримечательность.
Популярная механика 13:51
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 03:17
Авто

Жители России в 2019 году побили рекорд по автокредитам

947 тысяч кредитов на покупку подержанного или нового автомобиля взяли в 2019 году жители России, 27 января сообщает РБК.
Красная весна 16:53
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 18:25
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия 15:50
Авто

Lada Vesta получила «зимнюю» версию

ВАЗ объявил о запуске в продажу новой «зимней» комплектации Lada Vesta. Она получила название Comfort Winter.
5 колесо 05:53
Здоровье

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК 08:40
Теннис

Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open

Inc-news.ru 03:18
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Здоровье

ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
REGNUM 19:54
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Наука

Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу

Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Московский Комсомолец 09:59
Энергетика

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
RT на русском 09:40
Наука

Древнеегипетской мумии вернули голос

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии.
ТК Звезда 25 января в 04:31
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Екатеринбург-ТВ 01:52
Армия и оружие

Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года

Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
Военное дело вчера в 23:45
Футбол

РФС признал выборы президента РПЛ недействительными

Избирком РФС на заседании признал, что выборы главы РПЛ прошли с нарушением регламента.
Vprognoze.ru 24 января в 16:00
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное