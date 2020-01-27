Общество

ИзвестияИзвестияТеррористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство САНА. Данные о взрыве журналисты получили от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.
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Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском порту Банияс

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Власти Сирии сообщили о нападении террористов на нефтяные объекты

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SANA: боевики нанесли удары по нефтяным объектам в сирийском Баниясе

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Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

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РИА Новости12:58

СМИ: террористы атаковали несколько нефтехранилищ в порту Банияс на северо-западе Сирии

ТАСС12:53

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Московский Комсомолец12:52
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