Общество
ИзвестияТеррористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство САНА. Данные о взрыве журналисты получили от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.
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Политика
Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим
Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Производитель рассказал, как пользователям надо ухаживать за устройством, а также заметил, что «складки на экране — это нормально».
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Игры
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Помпео выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США в Ираке
«Госсекретарь выразил возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», — сказано в сообщении Госдепартамента.
Политика
Японского журналиста выслали из Владивостока за попытку шпионажа
Японского подданного, который находился в России по журналистской визе, задержали во Владивостоке за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале, сообщают информагентства со ссылкой на МИД РФ.
Хоккей
Бретт Халл назвал Дацюка самым техничным игроком в истории хоккея
Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей.
Общество
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Политика
Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии "Единой России" по этике назвал "происками конкурентов" скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.
Происшествия
В Афганистане потерпел крушение самолет
Пассажирский самолет, потерпевший крушение в уезде Дих-Як афганской провинции Газни принадлежит иностранной авиакомпании, сообщил телеканалу 1TV губернатор области Вахидулла Калимзай.
Футбол
Президент клуба третьего дивизиона Англии: Клопп позорит себя
Президент клуба "Аккрингтон Стэнли", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, Энди Холт раскритиковал главного тренера "Ливерпуля".
Биатлон
Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы
На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.
Культура
Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире
Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
Политика
Верховный суд США одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу ужесточения правил миграции.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Мишустин назначил Людмилу Бокову замглавы Минкомсвязи
Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ, премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Общество
Власти Китая выявили вероятный источник заражения людей коронавирусом
Власти Китая нашли вероятный источник заражения людей коронавирусом — это дикие животные, которых продавали на рынке Уханя, сообщает China Daily.
Общество
Для российских туристов временно откроют границу с Хэйхэ
Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, одной из россиянок требуется срочное оперативное вмешательство, поэтому власти китайской провинции и российского региона решили на несколько часов возобновить работу пункта пропуска.
Общество
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Происшествия