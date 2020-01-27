Общество

Российская газетаРоссийская газетаТеррористы атаковали нефтяные объекты в Сирии

Террористы атаковали несколько морских нефтяных объектов в сирийском портовом городе Банияс. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на данные министерства нефти и минеральных ресурсов страны. По его данным, террористы заложили взрывные устройства под водой, а затем подорвали их.
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Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

РИА Новости12:58

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Lenta.ru13:13

SANA: боевики нанесли удары по нефтяным объектам в сирийском Баниясе

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Власти Сирии сообщили о нападении террористов на нефтяные объекты

Коммерсантъ13:55

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ТАСС12:53

Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Московский Комсомолец12:52
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