Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБоевики дважды атаковали позиции армии Сирии в Идлибе

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что террористы дважды атаковали ВС САР в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.
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