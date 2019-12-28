Армия и оружие
Московский КомсомолецБоевики дважды атаковали позиции армии Сирии в Идлибе
Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что террористы дважды атаковали ВС САР в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.
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