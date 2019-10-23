Происшествия

RT на русскомRT на русскомТеррористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока. Это следует из свидетельских показаний, зачитанных прокурором в Московском окружном военным суде.
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