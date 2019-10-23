Происшествия
RT на русскомТеррористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока. Это следует из свидетельских показаний, зачитанных прокурором в Московском окружном военным суде.
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Свидетель по делу о взрыве в петербургской подземке планировал теракт во Владивостоке
Петербургский дневник10:45
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Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Экономика
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Экономика
Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли «Сургутнефтегаза»
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели к закрытию до 40,17 рубля (+9,4%), максимум сделок составил 42,805 рубля (+16,6%) - пик с августа 2006 года; объем торгов составил 8,87 млрд рублей, что сопоставимо с оборотами по "Газпрому" и Сбербанку.
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Футбол
Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке
Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Экономика
Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года
Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия".
Здоровье
Елена Малышева: Есть лекарства, которые можно принимать просроченными
Телеведущая на первом канале Елена Малышева рассказала СМИ, есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
Авто
Hyundai представила вторую генерацию Hyundai Creta
Компанией Hyundai проведена презентация второго поколения кроссовера Hyundai ix25.
Наука
Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые
Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Здоровье
Врачи больницы в Алтайском крае пожаловались на нехватку кадров
Сотрудники центральной больницы Ключевского района Алтайского края пожаловались губернатору и главе Минздрава региона Виктору Томенко и Дмитрию Попову на то, что из-за низких зарплат из учреждения увольняются специалисты.
Общество
В России ужесточат наказание за недолив топлива
Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.
Культура
Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном
Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
США призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Политика
Путин намерен помогать африканским странам решать проблемы
Россия и дальше намерена содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
Гаджеты
В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.