Происшествия

RT на русскомRT на русскомТеррористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока. Это следует из свидетельских показаний, зачитанных прокурором в Московском окружном военным суде.
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Свидетеля по делу о теракте в метро Петербурга готовили взорвать корабли во Владивостоке

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Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга готовил взрыв во Владивостоке в 2017 году

ТАСС09:56

Свидетель по делу о взрыве в петербургской подземке планировал теракт во Владивостоке

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Боевик планировал взорвать военный корабль во Владивостоке в 2017 году

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Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке

Интерфакс09:16
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