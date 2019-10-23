Происшествия
RT на русскомТеррористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока. Это следует из свидетельских показаний, зачитанных прокурором в Московском окружном военным суде.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Свидетель по делу о взрыве в петербургской подземке планировал теракт во Владивостоке
Петербургский дневник10:45
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Политика
По каким вопросам СПЧ расходился с властью
Федотов был отправлен в отставку 21 октября, на посту главы СПЧ и советника президента его сменил Валерий Фадеев.
Ведомости 13:11
Здоровье
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Lenta.ru вчера в 11:23
Футбол
Футболист «Витесса» нецензурно обругал Слуцкого на тренировке
Полузащитник "Витесса" Решедли Базур повздорил с одноклубником, а затем нецензурно обругал главного тренера команды Леонида Слуцкого, когда тот его выгнал с тренировки.
Российская газета 14:18
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила исторический четверной сальхов
11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце "Хрустальный", исполнила на тренировке четверной сальхов.
РИА Новости 04:25
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Спорт
Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио
Ганус добавил, что ограничения для российских спортсменов могут сохраниться и на зимних олимпийских играх в Китае.
Эхо Москвы 11:24
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Политика
WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии
Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Аргументы и Факты 09:24
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика
Скаршевский рассказал о влиянии курса доллара на украинский бюджет
Экономист Виктор Скаршевский в преддверии голосования во втором чтении за бюджет рассказал о том, как на расчеты повлияет курс доллара.
Украина.ру вчера в 12:38
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
РИА Новости 12:48
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие сердечного препарата
РИА Новости вчера в 07:19
Экономика
Госдума зафиксировала конструкцию бюджета
Госдума зафиксировала конструкцию бюджета Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы.
Коммерсантъ 14:06
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Кино
Фильм «Джокер» вошел в список самых кассовых фильмов категории R
Известия 21 октября в 08:18
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45