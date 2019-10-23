Происшествия
RT на русскомТеррористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока. Это следует из свидетельских показаний, зачитанных прокурором в Московском окружном военным суде.
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Свидетель по делу о взрыве в петербургской подземке планировал теракт во Владивостоке
Петербургский дневник10:45
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Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
Политика
Почему Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику - Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии "Кахоль-Лаван".
Футбол
Месси установил очередной рекорд
"Барселона" на выезде играет против "Славии" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Экономика
Банки подвели итоги работы с застройщиками в Петербурге по новой схеме
Итоги внедрения схемы эскроу счетов (проектное финансирование) при работе с девелоперами Санкт-Петербурга подвели крупнейшие банки, сообщается 23 октября в материале «РБК Петербург».
Спорт
Конгресс США одобрил антидопинговый акт Родченкова
Документ получил название «Антидопинговый акт Родченкова».
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Спорт
Избранный в WADA украинец пообещал отлучить Россию от мирового спорта
Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, утвержденный в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на странице в Facebook заявил о желании бороться за отлучение России от мирового спорта.
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Общество
В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Происшествия
В Костроме БМД протаранила легковушку
Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.
Политика
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Футбол
Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо»
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо».
Армия и оружие
В Кремле заявили о предательстве США курдов в Сирии
США были самыми близкими союзниками курдов в Сирии, а потом бросили их, чуть ли не вынудив воевать с армией Турции.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 1,7 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,699 млн баррелей и на 18 октября составили 433,151 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.