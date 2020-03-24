Армия и оружие
Газета.RuТеррористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости". По имеющейся информации, устройства сработали в районе поселения Сфухон. Повреждены два бронеавтомобиля.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
19 марта двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе. Россия и Турция с 15 марта проводят совместное патрулирование по трассе Алеппо — Латакия (М4), вдоль которой будет обеспечен коридор безопасности.ФАНвчера в 12:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Гаджеты
Apple обновила iPhone и iPad: что нового в iOS 13.4
Apple выпустила крупный апдейт операционных систем для всех своих устройств - от iPhone и iPad до компьютеров Mac и приставок Apple TV.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Симоньян получила за сценарий фильма 9 млн рублей, режиссер Тигран Кеосаян – 13,8 млн рублей.
Общество
Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым
Врачи из Великобритании определили симптом заражения коронавирусом, диагностика которого позволяет сразу же уходить на карантин.
Армия и оружие
Флот НАТО направился в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направились в акваторию Черного моря, сообщают турецкие сайты.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Футбол
Карпин, Месси и Буффон помогут ФИФА и ВОЗ в борьбе с коронавирусом
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Футбол
Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая
В распоряжение matchtv.ru оказался проект календаря первенства Олимп-ФНЛ на оставшиеся 11 туров сезона-2019/20, если турнир возобновится 2 мая — эта дата рассматривается как основная.
Экономика
Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%
Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Политика
Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса
Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что российская экономика пострадает от коронавируса на триллионы рублей.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Армия и оружие
Навигатор отправил «ВСУшников» на тот свет: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Общество
В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков
Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
Кино
«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон авторских мультфильмов
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за ситуации с коронавирусом
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые ухудшают ситуацию с коронавирусом.
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Общество
Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди препаратов, которые будут полезны на время пандемии, Комаровский назвал жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средства для пероральной гидратации, которое можно сделать в домашних условиях — достаточно растворить в литре кипяченой воды чайную ложку соли и соды, после чего добавить две столовые ложки сахара.