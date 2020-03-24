Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТеррористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости". По имеющейся информации, устройства сработали в районе поселения Сфухон. Повреждены два бронеавтомобиля.
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с чего всё началось

Турция снова несет потери в Идлибе

19 марта двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе. Россия и Турция с 15 марта проводят совместное патрулирование по трассе Алеппо — Латакия (М4), вдоль которой будет обеспечен коридор безопасности.
ФАНвчера в 12:21

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Двое турецких военных получили ранения при патрулировании в Идлибе

РИА Новостивчера в 15:11

Турецкие силы в Сирии атаковали во время перемирия

Lenta.ruвчера в 11:04

Боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе

RT на русскомвчера в 15:52

Минобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе

REGNUMвчера в 15:53

Двое турецких военных ранены из-за подрыва бронеавтомобиля в Сирии

Известиявчера в 15:45

Двое турецких военных получили ранения в Идлибе

РБКвчера в 16:52

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:11
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Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

РИА Новости вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Гаджеты

Apple обновила iPhone и iPad: что нового в iOS 13.4

Apple выпустила крупный апдейт операционных систем для всех своих устройств - от iPhone и iPad до компьютеров Mac и приставок Apple TV.
Вести.Ru вчера в 23:56
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Симоньян получила за сценарий фильма 9 млн рублей, режиссер Тигран Кеосаян – 13,8 млн рублей.
Piter.tv вчера в 09:25
Общество

Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

Врачи из Великобритании определили симптом заражения коронавирусом, диагностика которого позволяет сразу же уходить на карантин.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Армия и оружие

Флот НАТО направился в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направились в акваторию Черного моря, сообщают турецкие сайты.
Московский Комсомолец 23 марта в 04:26
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 23 марта в 17:46
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Футбол

Карпин, Месси и Буффон помогут ФИФА и ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Sport24.ru 23 марта в 13:24
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Футбол

Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая

В распоряжение matchtv.ru оказался проект календаря первенства Олимп-ФНЛ на оставшиеся 11 туров сезона-2019/20, если турнир возобновится 2 мая — эта дата рассматривается как основная.
Матч ТВ вчера в 10:35
Экономика

Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%

Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
REGNUM вчера в 18:19
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня вчера в 04:02
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса.
Piter.tv 00:43
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что российская экономика пострадает от коронавируса на триллионы рублей.
Газета.Ru 01:13
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Армия и оружие

Навигатор отправил «ВСУшников» на тот свет: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su вчера в 09:15
Общество

В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков

Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
РИА Новости 23 марта в 21:04
Кино

«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон авторских мультфильмов

Live24 вчера в 02:45
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за ситуации с коронавирусом

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые ухудшают ситуацию с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:46
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Общество

Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди препаратов, которые будут полезны на время пандемии, Комаровский назвал жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средства для пероральной гидратации, которое можно сделать в домашних условиях — достаточно растворить в литре кипяченой воды чайную ложку соли и соды, после чего добавить две столовые ложки сахара.
Rusvesna.su вчера в 13:00
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
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