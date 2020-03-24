Идлиб, Сирия, 24 марта 2020, 22:53 — REGNUM Двое турецких военных ранены в Идлибе при подрыве патруля на минах террористов, сообщил 24 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Минобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе

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