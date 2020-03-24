Армия и оружие

REGNUMREGNUMМинобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе

Идлиб, Сирия, 24 марта 2020, 22:53 — REGNUM Двое турецких военных ранены в Идлибе при подрыве патруля на минах террористов, сообщил 24 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Двое турецких военных получили ранения при патрулировании в Идлибе

РИА Новости15:11

Турецкие силы в Сирии атаковали во время перемирия

Lenta.ru11:04

Боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе

RT на русском15:52

Минобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе

REGNUM15:53

Двое турецких военных ранены из-за подрыва бронеавтомобиля в Сирии

Известия15:45

Двое турецких военных получили ранения в Идлибе

РБК16:52

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Газета.Ru15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия

Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
RT на русском 09:25
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 12:17
Футбол

Чемпионат Белоруссии отказались прерывать из-за коронавируса

В Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в стране позволяет проводить матчи чемпионата по футболу, в том числе со зрителями на трибунах.
Матч ТВ 09:35
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Ведомости 12:02
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 11:12
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК 11:53
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ 18:25
Происшествия

Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой

В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Вести.Ru вчера в 19:08
Общество

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Lenta.ru 20:31
Происшествия

Еще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом

Lenta.ru 02:35
Происшествия

В Сахалинской области начальника отряда МЧС обвинили во взяточничестве

Шесть уголовных дел о получении взяток возбудили в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Российская газета 21:45
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом в Башкирии

Минздрав подтвердил информацию о положительном результате анализа на коронавирус у троих жителей.
ProUfu.ru 05:08
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
Общество

США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса

«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.
ТК Звезда 19:07
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
Здоровье

Особый механизм заражения коронавирусом найден

Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус проникает в организм отличным от других микроорганизмов способом.
ToDay News Ufa 01:21
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
RT на русском 03:11
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru 10:32
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru 20:37
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолет Шойгу в Сирию

РБК вчера в 11:07
Киберспорт

Вышел командный экшен Bleeding Edge от создателей Hellblade: Senua’s Sacrifice

3DNews 05:59
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Армия и оружие

Украина испытала новейший БТР «Отаман 6x6»

Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик ходовых испытаний бронетранспортера (БТР) «Отаман 6x6», разработанного частной украинской компанией «Практика».
Lenta.ru 07:45
Кино

Стали известны детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»

Live24 12:02
Космос

Коронавирус заставил SpaceX отложить запуск аргентинского спутника

Ридус 14:13
Общество

Премьер Индии объявил режим полной изоляции

В обращении к жителям страны премьер Индии объявил, что теперь «каждая деревня и район находится под строгой блокировкой».
НТВ 11:17
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное