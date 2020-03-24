Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТеррористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости". По имеющейся информации, устройства сработали в районе поселения Сфухон. Повреждены два бронеавтомобиля.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Турция снова несет потери в Идлибе

Инцидент в Сфухоне стал уже второй атакой боевиков на турецких военных за неделю. 19 марта двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе.
ФАН12:21

Подробнее о событии

Двое турецких военных получили ранения при патрулировании в Идлибе

РИА Новости15:11

Турецкие силы в Сирии атаковали во время перемирия

Lenta.ru11:04

Боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе

RT на русском15:52

Минобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе

REGNUM15:53

Двое турецких военных ранены из-за подрыва бронеавтомобиля в Сирии

Известия15:45

Двое турецких военных получили ранения в Идлибе

РБК16:52

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Газета.Ru15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

RT на русском вчера в 21:24
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 04:39
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Происшествия

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту гибели трех моряков

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Кам 24 06:00
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Футбол

Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:38
Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
Матч ТВ 16:17
Наука

Горчичник на грудь

Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
N+1 вчера в 06:39
Экономика

Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству

Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
Российская газета 15:10
Здоровье

Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом

Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
РБК 18:12
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета 22 марта в 23:00
Политика

Борьба с коронавирусом повысила рейтинг одобрения Трампа

На фоне борьбы с коронавирусом рейтинг одобрения президента Дональда Трампа на 3% превысил его антирейтинг.
Профиль 16:44
Общество

Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».
Lenta.ru 17:54
Общество

Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии

Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны всегда находиться в аптечке во время пандемии коронавируса.
Rusvesna.su 13:00
Экономика

США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса

Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.
Газета.Ru 18:35
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Политика

Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Известия 14:24
Общество

Суд в США запретил передачу кибервалюты Gram покупателям

Согласно заявлению комиссии, Telegram не зарегистрировал должным образом размещение Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США.
РИА Новости 18:17
Общество

В Ливии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии.
Российская газета 18:22
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Космос

Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры

По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет.
OAnews 14:06
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное