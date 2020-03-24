Инцидент в Сфухоне стал уже второй атакой боевиков на турецких военных за неделю. 19 марта двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе.

с чего всё началось

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости". По имеющейся информации, устройства сработали в районе поселения Сфухон. Повреждены два бронеавтомобиля.

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