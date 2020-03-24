Армия и оружие
Газета.RuТеррористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости". По имеющейся информации, устройства сработали в районе поселения Сфухон. Повреждены два бронеавтомобиля.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Инцидент в Сфухоне стал уже второй атакой боевиков на турецких военных за неделю. 19 марта двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе.ФАН12:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Здоровье
Пандемия может привести к дефициту Арбидола в России
В январе 2020 компания, производящая «Арбидол» выпустила рекламу. В ней заявлялось, что препарат борется с коронавирусом.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
В Италии российских военных врачей отправят в Бергамо
В Италию из России прибыли 14 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ.
Наука
В Австралии обнаружен возможный предок людей и большинства животных
Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили останки одного из древнейших животных на планете, которое обитало в Южной Австралии около 555 млн лет назад.
Армия и оружие
Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Происшествия
Экс-мэру Петропавловска-Камчатского Иваненко продлен домашний арест
Представитель СК по Камчатскому краю Елена Матафонова сообщила, что суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве.
Гаджеты
Начались продажи смартфона Samsung Galaxy M21 с батареей 6000 мАч
Южнокорейская корпорация Samsung начала продавать бюджетный смартфон Galaxy M21, который дебютировал несколько дней назад.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Общество
Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать
Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
Армия и оружие
В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков
По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
Шоу-бизнес
Бузова помогает Степаненко раскручивать новое шоу
Оказалось, что Бузова стала первой гостьей передачи. Также сотрудники площадки раскрыли формат нового шоу.
Общество
В Общественной палате рассказали про «коронавечеринки» в Краснодаре
Пандемия COVID-19 послужила поводом для проведения в Краснодаре специальных «коронавечеринок».
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Общество
Из-за коронавируса в России решили запретить кальяны
Правительство РФ поручило региональным властям запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе из-за ситуации с коронавирусом.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Здоровье
Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин
Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву
Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
СМИ: в конгрессе США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против главы "Конкорд менеджмент и консалтинг" якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США".
Футбол
В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram
В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Армия и оружие
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
Ударный дрон «Альтиус» оснастят элементами искусственного интеллекта и «научат» дистанционно взаимодействовать с истребителем пятого поколения Су-57.
Футбол
Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Культура