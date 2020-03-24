Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТеррористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости". По имеющейся информации, устройства сработали в районе поселения Сфухон. Повреждены два бронеавтомобиля.
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с чего всё началось

Турция снова несет потери в Идлибе

Инцидент в Сфухоне стал уже второй атакой боевиков на турецких военных за неделю. 19 марта двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе.
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Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Газета.Ru15:11
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В Италию из России прибыли 14 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ.
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Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
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По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
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Пандемия COVID-19 послужила поводом для проведения в Краснодаре специальных «коронавечеринок».
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РБК 11:04
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Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
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Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин

Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
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Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву

Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

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Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows

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В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

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