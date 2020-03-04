Армия и оружие
Вечерняя МоскваТеррористы попытались применить химическое оружие в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб группа боевиков (примерно 15 человек) попыталась взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами. Об этом Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает в среду, 4 марта.
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Армия и оружие
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