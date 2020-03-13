Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиТеррористы шесть раз за сутки обстреляли сирийских военных в Идлибе

Террористы в течение последних 24 часов шесть раз открывали огонь по вооруженным силам Сирии в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Члены террористических группировок шесть раз за сутки атаковали позиции САА в Идлибе

Слово и Дело13 марта в 16:08

Террористы устроили шесть обстрелов в сирийской провинции Идлиб

ФАН13 марта в 15:59

В ЦПВС сообщили о шести зафиксированных за сутки обстрелах ВС Сирии

ТК Звезда13 марта в 15:10

В сирийском Идлибе боевики шесть раз обстреляли позиции военных

REGNUM13 марта в 15:45

Террористы обстреляли позиции сирийской армии в Идлибе

iReactor13 марта в 15:32

Террористы шесть раз за сутки обстреляли сирийских военных в Идлибе

Народные новости13 марта в 15:28

Террористы в Идлибе за сутки шесть раз обстреливали позиции ВС Сирии

Экономика сегодня13 марта в 15:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество

Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой

Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Kazanfirst.ru вчера в 16:04
Футбол

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Российская газета 02:58
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерние Ведомости 04:38
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом

Пользователи соцсетей не одобрили поступок российской балерины Анастасии Волочковой, устроившей на торжестве шоу с использованием сухого льда.
Аргументы и Факты 00:09
Транспорт

РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Известия 04:37
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru вчера в 01:00
Хоккей

Бывший российский хоккеист заявил, что будет голосовать за Трампа

Бывший российский игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов сообщил, что на следующих выборах президента США поддержит Дональда Трампа.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk 13 марта в 20:23
Общество

В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане.
ТАСС 02:09
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»

Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Live24 13 марта в 05:29
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым

Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Оka.fm вчера в 07:00
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 00:00
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в сезоне-2020 могут сократить до двух дней

Шансы на полноценный календарь есть. Сможем провести 17-18 гонок или даже больше, зависит от того, когда начнем сезон.
Спорт-Экспресс вчера в 19:55
Общество

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
ТАСС 04:02
Здоровье

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
Происшествия

В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля

В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
RT на русском 03:16
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Известия вчера в 06:45
Наука

К созданию лекарства от коронавируса приблизились ученые в Нидерландах

Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
ToDay News Ufa 03:57
Спорт

Большунов не считает себя королем лыжных гонок

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
Спорт-Экспресс 03:53
Здоровье

Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Что происходит вчера в 05:55
Происшествия

Мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член

Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
RT на русском 02:30
Происшествия

Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Известия 02:21
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Тайшете

Погибли четверо детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
ИА Альтаир вчера в 11:59
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Наука

В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение

МедиаПоток вчера в 03:32
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Российская газета вчера в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Идлиб
Одна из 14 мухафаз на северо-западе Сирии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Идлиб
Город в Сирии
Город на северо-западе Сирии, административный центр одноимённой мухафазы. Население - 165 000 жителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное