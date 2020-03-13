Армия и оружие
Народные новостиТеррористы шесть раз за сутки обстреляли сирийских военных в Идлибе
Террористы в течение последних 24 часов шесть раз открывали огонь по вооруженным силам Сирии в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
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Члены террористических группировок шесть раз за сутки атаковали позиции САА в Идлибе
Слово и Дело13 марта в 16:08
Террористы в Идлибе за сутки шесть раз обстреливали позиции ВС Сирии
Экономика сегодня13 марта в 15:54
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Общество
Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой
Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Футбол
Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
Пользователи соцсетей не одобрили поступок российской балерины Анастасии Волочковой, устроившей на торжестве шоу с использованием сухого льда.
Транспорт
РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Хоккей
Бывший российский хоккеист заявил, что будет голосовать за Трампа
Бывший российский игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов сообщил, что на следующих выборах президента США поддержит Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым
Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа
Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в сезоне-2020 могут сократить до двух дней
Шансы на полноценный календарь есть. Сможем провести 17-18 гонок или даже больше, зависит от того, когда начнем сезон.
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан
Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Происшествия
В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля
В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Наука
К созданию лекарства от коронавируса приблизились ученые в Нидерландах
Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
Спорт
Большунов не считает себя королем лыжных гонок
Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Происшествия
Мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
Происшествия
Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Тайшете
Погибли четверо детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Наука
В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.