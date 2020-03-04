Армия и оружие

ИнфоросТеррористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время. В Саракиб введены подразделения российской военной полиции.
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Минобороны сообщило о попытке применения террористами химоружия в Идлибе

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ЦПВС: террористы попытались устроить провокацию с химоружием в Идлибе

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Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

РИА Новости06:04

Центр по примирению: террористы в Саракибе пытались провести химическую атаку

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ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

RT на русском05:53

Боевики в Идлибе попытались применить химоружие, но отравились сами

Интерфакс05:51

В Идлибе террористы отравились химикатами при попытке провокации

Газета.Ru08:33
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
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Верховная рада утвердила нового премьера Украины

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Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
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В Италии закрывают все образовательные учреждения из-за коронавируса

Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Известия 11:27
Политика

Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции

В Великом национальном собрании Турции, который является однопалатным законодательном органом страны, произошла массовая драка между депутатами.
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«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти

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Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда 02 марта в 03:23
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Вести.Ru 05:46
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В Сирии погибли двое турецких военных

Два турецких военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения в сирийской провинции Идлиб.
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Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Общество

Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
ВашГород.ру 01:46
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Mitsubishi привез в Россию Eclipse Cross в «черной» спецверсии

Российские дилеры Mitsubishi запустили продажи кроссовера Eclipse Cross в лимитированной серии Black Edition.
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Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
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Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

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Депутат Дмитрий Юрков объяснил посещение «роддома» в Каргополе

Депутат в соцсети отчитался о посещении роддома в Каргополе, в посте говорилось о подарках, которые он привез в родильное отделение, где находилась 91 роженица.
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Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
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Pornhub выпустит документальный фильм без порно

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Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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Алексей Панин рассказал, куда переезжает из России

Актёр Алексей Панин рассказал, что намерен переехать жить в Испанию.
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Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
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Футбол

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России

Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости 10:31
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