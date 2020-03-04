Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

с чего всё началось

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает о провалившейся провокации боевиков в сирийском Идлибе. По данным российских военных, группа террористов численностью около 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

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