Армия и оружие
Российская газетаТеррористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает о провалившейся провокации боевиков в сирийском Идлибе. По данным российских военных, группа террористов численностью около 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
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с чего всё началось
Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).РИА Новости06:04
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Политика
Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
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Вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий
В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках
Новые фотографии с церемонии в Букингемском дворце взбудоражили общественность, поскольку Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Экономика
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В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Кино
Фильм «Прощание со Сталиным» получил прокатное удостоверение в России
Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с 5 марта картине Сергея Лозницы "Прощание со Сталиным" ("Государственные похороны"), сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
Политика
ФРГ передаст России данные о советских военнопленных
Главы внешнеполитических ведомств Германии и РФ подписали соглашение о передаче информации о 500 тыс. военнопленных и интернированных советских граждан, которые погибли в германском плену.
Авто
Audi представила новый хэтчбек Audi A3 Sportback
Audi представила новый хэтчбек Audi A3 Sportback, который пережил смену поколений и на старте продаже будет представлен с тремя силовыми установками по цене от 28 900 евро или 2,1 млн рублей.
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