Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТеррористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает о провалившейся провокации боевиков в сирийском Идлибе. По данным российских военных, группа террористов численностью около 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
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с чего всё началось

Боевики в Идлибе получили отравление химоружием при попытке провокации

Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

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Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании

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