Армия и оружие
Российская газетаТеррористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает о провалившейся провокации боевиков в сирийском Идлибе. По данным российских военных, группа террористов численностью около 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
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с чего всё началось
Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).РИА Новости06:04
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