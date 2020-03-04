Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТеррористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает о провалившейся провокации боевиков в сирийском Идлибе. По данным российских военных, группа террористов численностью около 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
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с чего всё началось

Боевики в Идлибе отравились при применении своего химоружия

Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
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Газета.Ru 07:00
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Газета.Ru 08:37
Общество

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В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки.
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Общество

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Общество

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На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
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BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

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В России придумали новый принцип раздачи денег регионам

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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

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Общество

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Песков разъяснил, почему не растут доходы россиян

Журналисты задали вопрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, почему доходы россиян в годы макроэкономической стабильности и профицита бюджета не росли.
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