Общество
Автоновости дняTesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире
Tesla Илона Маска стала самой дорогой автомобильной компанией в мире. Акции американского производителя электрокаров вечером 1 июля выросли до рекордных 1134 долларов, а рыночная капитализация бренда достигла 207,2 млрд долларов, пишет Bloomberg.
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с чего всё началось
Акции Toyota Motor в среду снижались на 0,9%. На фоне вынужденного закрытия заводов и отмены автосалонов по всему миру бумаги японского автопроизводителя с начала февраля упали более чем на 12%, отмечает Financial Times.Forbesвчера в 10:58
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Культура
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля
Экспресс газета вчера в 14:09
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Общество
Большинство россиян проголосовали за внесение поправок к Конституции
Большинство россиян поддержали внесение изменений в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 20:32
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Общество
8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию
По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
Вечерний Карпинск 00:31
Кино
Жители России назвали любимые фильмы про собак
Россияне перечислили свои самые любимые фильмы про собак. Лидером рейтинга стал «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.
News.ru 01:26
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Политика
ЦИК: поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81% избирателей
Поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81%, сообщили в ЦИК после обработки 0,05% протоколов.
ФАН вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Политика
Япония отреагировала на поправки в Конституции России
Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию, заявил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Взгляд.ру 01:18
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Общество
Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Экономика
Насколько для рязанцев подорожает коммуналка
За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы.
КП - Рязань 30 июня в 07:57
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Общество
В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
Политика
ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
Гаджеты
Потенциально самый мощный смартфон в мире Android выйдет 22 июля
Предшественника новинки под названием Asus ROG Phone 2 презентовали 22 июля прошлого года.
Evo-rus.com 01:31
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Здоровье
Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01