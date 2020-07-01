с чего всё началось

Tesla Илона Маска стала самой дорогой автомобильной компанией в мире. Акции американского производителя электрокаров вечером 1 июля выросли до рекордных 1134 долларов, а рыночная капитализация бренда достигла 207,2 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Tesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Общество 8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию. 2

Кино Жители России назвали любимые фильмы про собак Россияне перечислили свои самые любимые фильмы про собак. Лидером рейтинга стал «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.

Политика NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон. 160

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 136

Политика Япония отреагировала на поправки в Конституции России Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию, заявил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 701

Экономика Насколько для рязанцев подорожает коммуналка За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы.

Политика В Черногории легализовали однополые браки В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах. 1

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Гаджеты Потенциально самый мощный смартфон в мире Android выйдет 22 июля Предшественника новинки под названием Asus ROG Phone 2 презентовали 22 июля прошлого года.

Здоровье Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19 В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19. 53

Политика На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". 204

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 15