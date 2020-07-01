с чего всё началось

На третьей строчке остается немецкий концерн Volkswagen с капитализацией в размере 78,92 млрд долларов. Напомним, еще в январе Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США, с начала года ее акции выросли на 163%. К слову, за 10 лет акции компании вросли в цене почти в 67 раз.

Футбол Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром» На вопрос о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системы видеопомощи судьям (VAR).

Политика ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.

Здоровье На Украине выросло число заболевших коронавирусом Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев. 1

Общество Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19 В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19. 122

Политика На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ" выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 328

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. 11

Здоровье Онколог назвала способ обнаружить рак на ранних стадиях Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о способе обнаружить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.

Экономика Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет. 42

Происшествия Ребенку в Красногорске разбило голову выброшенной из окна бутылкой Четырехлетней девочке в голову попала бутылка, которую выбросили из окна одного из домов в подмосковном Красногорске, сейчас ребенку делают операцию, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина. 59

Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 376

Политика В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции «Изначально (до пандемии) говорилось о сопоставимости результатов голосования по Конституции с результатами выборов президента, но потом (после того, как Путин после перерыва назначил плебисцит на 1 июля) это звучать перестало», — говорит собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 36

Спорт Devolver Digital проведет презентацию своих игр 11 июля Посмотреть мероприятие от издателя можно будет 11 июля в 22:00 по московскому времени на Twitch и в Steam.

Транспорт Парковочные разрешения отменили для автомобилистов с инвалидностью в Москве Автомобилисты с ограниченными возможностями по здоровью с 1 июля могут не оформлять парковочное разрешение для парковки на местах для инвалидов.

Политика Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. 1