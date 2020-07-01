Общество
Тарантас НьюсTesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире
На третьей строчке остается немецкий концерн Volkswagen с капитализацией в размере 78,92 млрд долларов. Напомним, еще в январе Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США, с начала года ее акции выросли на 163%. К слову, за 10 лет акции компании вросли в цене почти в 67 раз.
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с чего всё началось
Акции Toyota Motor в среду снижались на 0,9%. На фоне вынужденного закрытия заводов и отмены автосалонов по всему миру бумаги японского автопроизводителя с начала февраля упали более чем на 12%, отмечает Financial Times.Forbesвчера в 10:58
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Футбол
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопрос о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системы видеопомощи судьям (VAR).
Газета.Ru вчера в 20:22
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На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
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«Тамбов» — «Зенит»: хозяева отыгрались на 88-й минуте с пенальти
На 88-й минуте был назначен пенальти: Ярослав Ракицкий толкнул в спину Артема Федчука.
Спорт-Экспресс вчера в 12:20
Политика
ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Общество
Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
Авто
Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города
Автоновости дня 01:21
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс
Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ" выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Газета.Ru 00:48
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Общество
Врач опроверг миф о способности черники восстановить зрение
47 новостей 03:14
Здоровье
Онколог назвала способ обнаружить рак на ранних стадиях
Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о способе обнаружить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.
ФедералПресс 02:10
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Общество
В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса
Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Происшествия
Ребенку в Красногорске разбило голову выброшенной из окна бутылкой
Четырехлетней девочке в голову попала бутылка, которую выбросили из окна одного из домов в подмосковном Красногорске, сейчас ребенку делают операцию, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.
Известия вчера в 18:31
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции
«Изначально (до пандемии) говорилось о сопоставимости результатов голосования по Конституции с результатами выборов президента, но потом (после того, как Путин после перерыва назначил плебисцит на 1 июля) это звучать перестало», — говорит собеседник, близкий к руководству одного из регионов.
РБК 03:23
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Происшествия
За сутки в Петербурге провели 16,5 тыс. тестов на коронавирус
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:18 — REGNUM В Петербурге обследовали на коронавирус 16 тыс. 426 человек за последние сутки.
REGNUM 03:18
Спорт
Devolver Digital проведет презентацию своих игр 11 июля
Посмотреть мероприятие от издателя можно будет 11 июля в 22:00 по московскому времени на Twitch и в Steam.
Srnsk вчера в 17:24
Транспорт
Парковочные разрешения отменили для автомобилистов с инвалидностью в Москве
Автомобилисты с ограниченными возможностями по здоровью с 1 июля могут не оформлять парковочное разрешение для парковки на местах для инвалидов.
ТАСС 03:17
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 02:35
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35