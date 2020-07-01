с чего всё началось

Компания Илона Маска Tesla обогнала Toyota по рыночной капитализации и стала самым дорогим автопроизводителем в мире, пишет Bloomberg. На торгах стоимость Tesla достигла 207,2 миллиарда долларов.

Tesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире

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