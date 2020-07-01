Общество
ДождьTesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире
Компания Илона Маска Tesla обогнала Toyota по рыночной капитализации и стала самым дорогим автопроизводителем в мире, пишет Bloomberg. На торгах стоимость Tesla достигла 207,2 миллиарда долларов.
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Акции Toyota Motor в среду снижались на 0,9%. На фоне вынужденного закрытия заводов и отмены автосалонов по всему миру бумаги японского автопроизводителя с начала февраля упали более чем на 12%, отмечает Financial Times.Forbesвчера в 10:58
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Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
Гаджеты
На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra
Представленная модель имеет корпус, выполненный в цвете Mystic Bronze, который будет основным рекламным цветом новой линейки смартфонов Samsung.
Evo-rus.com 02:09
Политика
Путин назначил председателя Омского областного суда
Указом президента РФ от 30 июня на пост председателя Омского областного суда был назначен Петр Трапезников.
РИА ОмскИнформ 01:30
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Культура
Заволжск победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след»
Проект установки в Заволжске Ивановской области памятника русскому ученому-астроному Федору Бредихину победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след».
ИвановоLive 00:55
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 30 июня в 06:54
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Армия и оружие
В России запустили серийное производство нового автомата А-545
Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
Общество
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. На данный момент обработаны 65% протоколов. «За» высказались более 77% граждан.
МИР 24 вчера в 17:31
Политика
Депутат Заксобрания Петербурга Вишневский заявил, что не верит в достоверность результатов голосования
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции "Яблока" Борис Вишневский заявил, что считает результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию сфальсифицированными.
Эхо Москвы вчера в 16:16
Происшествия
В Петербурге грабитель воткнул шило в сердце, чтобы украсть самокат
Как сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестного, который ударил владельца транспорта шилом в грудь, удалось задержать.
РЕН ТВ 02:05
Космос
Уникальный парад планет увидят новосибирцы в июле
Вести Новосибирск вчера в 20:52
Здоровье
На Украине выявили 664 новых случая коронавируса
На Украине выявили 664 новых случая коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 30 июня в 11:44
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку
Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
WomanHit.ru 29 июня в 04:48
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель
По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 07:14
Политика
Госдеп поддержит распространение «американских ценностей» в Словении
Госдепартамент США собирается профинансировать инициативы, направленные на распространение "американских ценностей" в Словении, сообщает RT.
Москва 24 02:15
Политика
Российский регион высказался против поправок в Конституцию
Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок в Конституцию.
Уралинформбюро 00:47