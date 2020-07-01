Экономика

ДождьДождьTesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Компания Илона Маска Tesla обогнала Toyota по рыночной капитализации и стала самым дорогим автопроизводителем в мире, пишет Bloomberg. На торгах стоимость Tesla достигла 207,2 миллиарда долларов.
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Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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В связи с реформированием команды топ-менеджеров телеканала RTVI прежний редактор покинул свой пост, а вокалист стал генеральным продюсером.
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С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

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Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

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С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

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С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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