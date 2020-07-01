Экономика
ДождьTesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире
Компания Илона Маска Tesla обогнала Toyota по рыночной капитализации и стала самым дорогим автопроизводителем в мире, пишет Bloomberg. На торгах стоимость Tesla достигла 207,2 миллиарда долларов.
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Общество
Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 77,84% избирателей.
RT на русском 17:27
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 39 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 17:14
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Футбол
Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 08:59
Здоровье
В ВОЗ прокомментировали сообщения о новом штамме свиного гриппа
Накануне официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что организация тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа.
Известия 13:00
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Авто
GAC объявил цену на минивэн GN8 в России
Цены были объявлены в ходе официальной онлайн-презентации представительством марки в России «ГАК Мотор Рус».
Движок вчера в 13:10
Политика
Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу
В феврале 2020 года сенаторы-демократы предлагали госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину ввести санкции против России в целом и российского президента — в частности за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.
РБК 16:53
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Наука
Динозавры погибли после падения астероида
Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида.
Evo-rus.com вчера в 12:08
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Культура
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
В связи с реформированием команды топ-менеджеров телеканала RTVI прежний редактор покинул свой пост, а вокалист стал генеральным продюсером.
ГлобалМСК.ру 10:15
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com 01:58
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец 15:39
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Важно употреблять достаточно жидкости, иначе жир не уйдет из организма. Вместе с водой выводятся токсины, налаживается метаболизм.
ToDay News Ufa 13:17
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
Live24 вчера в 14:35
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Игры
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру 14:36
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09