с чего всё началось

Tesla Илона Маска стала самой дорогой автомобильной компанией в мире. Акции американского производителя электрокаров вечером 1 июля выросли до рекордных 1134 долларов, а рыночная капитализация бренда достигла 207,2 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Здоровье Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы. 68

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 137

Экономика Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд. 2

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 226

Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 210

Происшествия В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала. 7

Кино Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги» В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 68

Общество Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. 1

Шоу-бизнес Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст» Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус. 35

Экономика Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции. 16

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 15

Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 17

Авто Россияне стали активнее покупать машины За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года. 177