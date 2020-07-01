Общество

Автоновости дняАвтоновости дняTesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Tesla Илона Маска стала самой дорогой автомобильной компанией в мире. Акции американского производителя электрокаров вечером 1 июля выросли до рекордных 1134 долларов, а рыночная капитализация бренда достигла 207,2 млрд долларов, пишет Bloomberg.
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с чего всё началось
Акции Toyota Motor в среду снижались на 0,9%. На фоне вынужденного закрытия заводов и отмены автосалонов по всему миру бумаги японского автопроизводителя с начала февраля упали более чем на 12%, отмечает
 Financial Times.
Forbesвчера в 10:58

Подробнее о событии

Tesla вышла на первое место в мире по рыночной капитализации среди автопроизводителей

Известиявчера в 12:32

Tesla стала самым дорогим автоконцерном мира

Ведомостивчера в 13:50

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Коммерсантъвчера в 12:41

Рыночная капитализация Tesla превысила показатели Toyota

News.ruвчера в 12:33

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota

РБКвчера в 14:37

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Forbesвчера в 10:58

Toyota опустилась на второе место в рейтинге самых дорогих автокомпаний

Газета.Ruвчера в 10:43
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу

Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
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Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс вчера в 09:25
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Экономика

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00
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Культура

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Общество

Военнослужащим и силовикам с октября на 3% повысят оклады

Постановление уже опубликовано. Правительство РФ повысит оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 3% с октября 2020 года.
Моя Москва.онлайн 30 июня в 08:24
5,9K
Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
5,2K
Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
7
Политика

В России явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 65%

Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию достигла 65%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
Северпост вчера в 15:27
88
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
1
Кино

Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»

В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру вчера в 13:18
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
68
Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

Вести.Ru 01:47
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Футбол

Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем»

ГЛАС.RU вчера в 22:03
Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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Шоу-бизнес

Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
35
Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
16
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
15
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
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Политика

В Чечне 98% жителей выступили за поправки. Против проголосовал лишь один регион

97,92% избирателей в Чечне проголосовали за изменение Конституции РФ, 1,94% жителей республики выступили против поправок.
БИЗНЕС Online 01:27
Авто

Россияне стали активнее покупать машины

За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com вчера в 01:58
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 18:00
3
Здоровье

В Троицкой ЦРБ возобновили плановый прием

В некоторых районных и городских поликлиниках Алтайского края возобновили плановый прием. Не стала исключением ЦРБ в селе Троицком.
Алтайская правда вчера в 20:20
7
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news вчера в 07:02
11K
Технологии

Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7

3DNews вчера в 01:41
1
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
2
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