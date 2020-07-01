Общество
Автоновости дняTesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире
Tesla Илона Маска стала самой дорогой автомобильной компанией в мире. Акции американского производителя электрокаров вечером 1 июля выросли до рекордных 1134 долларов, а рыночная капитализация бренда достигла 207,2 млрд долларов, пишет Bloomberg.
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с чего всё началось
Акции Toyota Motor в среду снижались на 0,9%. На фоне вынужденного закрытия заводов и отмены автосалонов по всему миру бумаги японского автопроизводителя с начала февраля упали более чем на 12%, отмечает Financial Times.Forbesвчера в 10:58
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Здоровье
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс вчера в 09:25
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
Военнослужащим и силовикам с октября на 3% повысят оклады
Постановление уже опубликовано. Правительство РФ повысит оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 3% с октября 2020 года.
Моя Москва.онлайн 30 июня в 08:24
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
В России явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 65%
Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию достигла 65%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
Северпост вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
Кино
Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»
В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру вчера в 13:18
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Футбол
Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем»
ГЛАС.RU вчера в 22:03
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»
Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Политика
В Чечне 98% жителей выступили за поправки. Против проголосовал лишь один регион
97,92% избирателей в Чечне проголосовали за изменение Конституции РФ, 1,94% жителей республики выступили против поправок.
БИЗНЕС Online 01:27
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com вчера в 01:58
Экономика
«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz
Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Здоровье
В Троицкой ЦРБ возобновили плановый прием
В некоторых районных и городских поликлиниках Алтайского края возобновили плановый прием. Не стала исключением ЦРБ в селе Троицком.
Алтайская правда вчера в 20:20
Политика
В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина
CT news вчера в 07:02
Технологии
Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7
3DNews вчера в 01:41
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03