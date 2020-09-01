Производитель электромобилей Tesla объявил о планах провести рыночную допэмиссию на сумму $5 млрд через крупнейших брокеров Уолл-стрит. После публикации этого сообщения акции компании продолжили дорожать, хотя темпы подъема замедлились до 2,6% с 8% в начале сессии.

Tesla объявила о допэмиссии на $5 млрд

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