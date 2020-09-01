Экономика
ИнтерфаксTesla объявила о допэмиссии на $5 млрд
Производитель электромобилей Tesla объявил о планах провести рыночную допэмиссию на сумму $5 млрд через крупнейших брокеров Уолл-стрит. После публикации этого сообщения акции компании продолжили дорожать, хотя темпы подъема замедлились до 2,6% с 8% в начале сессии.
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Автоматически обработаны 7393 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
Газета.Ru 10:07
Политика
Премьер Белоруссии заявил о снятии темы забастовок с повестки дня
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия страны работают в штатном режиме, а тема забастовок снята с повестки дня, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru 09:19
Политика
Тихановская раскрыла свою позицию о статусе Крыма
Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сочла присоединение Крыма к России нарушающим международные законы.
Газета.Ru 10:31
Футбол
Тедеско: старт сезона впечатляет, как и футбол «Спартака»
Старт сезона с шестью матчами без проигрышей и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем.
Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес
Бабкину в шоу «Модный приговор» заменит Ангарская
Новый сезон шоу «Модный приговор» уже скоро, — написала Ангарская в своём Instagram, где она выложила совместное фото со вторым ведущим программы Александром Васильевым.
News.ru вчера в 09:40
Происшествия
На акциях протеста в Минске задержали несколько журналистов
Белорусские правоохранители задержали во вторник нескольких журналистов, освещавших акции протеста в Минске.
ТАСС 10:27
Армия и оружие
Сердюков раскрыл перспективы Су-57
Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в интервью РБК раскрыл перспективы истребителя Су-57 на внешнем рынке.
Lenta.ru 08:08
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева лично отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс.
Газета.Ru 09:56
Происшествия
Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по делу актера Михаила Ефремова, на которых прокурор запросит наказание обвиняемому, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:22
Происшествия
В московском метро поезда проезжают «Строгино» без остановки
Поезда по требованию полиции проезжают станцию "Строгино" Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки.
Газета.Ru 10:03
Общество
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM 10:26
Общество
ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального
RuNews24.ru вчера в 13:04
Гаджеты
Lenovo представила новый ультрабук и ноутбук-трансформер Yoga
Компания Lenovo представила два новых устройства в линейке Yoga — Yoga 9i и Yoga Slim 9i.
Ferra вчера в 09:00
Шоу-бизнес
У беременной Натальи Подольской возникли проблемы со здоровьем
Наталья Подольская некоторое время назад подтвердила слухи о второй беременности от Владимира Преснякова.
Discover24 05:47
Киберспорт
MechanoGun уволен с поста тренера Hard Legion
Организация Hard Legion Esports уволила тренера команды по CS:GO Александра MechanoGun Богатырева — ранее ESL и DreamHack забанили его на своих турнирах за использование бага с камерой.
CyberSport.ru 07:47
Общество
Первая полилингвальная школа в Казани открылась 1 сентября
В День знаний, 1 сентября, в Казани открыли первый полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
Менделеевские новости 06:02
Политика
Депардье рассказал о встречах с Путиным
Французский актер Жерар Депардье заявил, что неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:58
Политика
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55
Технологии
Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка
Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС. В нее включена информация по программе с пятого по девятый классы.
Evo-rus.com 09:53
Общество
Умер российский писатель Владислав Крапивин
MedikForum.ru 06:08
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Кайратом» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Стал известен возможный соперник "Ростова" в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес
Жена Элджея Настя Ивлеева показала сексуальное фото в бикини
Телеведущая, блогер, супруга Элджея, Настя Ивлеева опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок в откровенном купальнике.
CT news вчера в 03:42
Футбол
Шалимов назвал судейский заговор против «Спартака» полной ерундой
Российский специалист Игорь Шалимов исключил теорию о судейском заговоре против московского «Спартака».
ProstoProSport 08:22
Культура
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Окончательную ясность в сложившуюся ситуацию внес Александр Цой - сын лидера группы "Кино".
Российская газета 09:31
Здоровье
Онколог назвал три возможных симптома рака
Ранее онколог-хирург Иван Карасев назвал хроническое воспаление причиной рака в 95 процентах случаев.
Lenta.ru 09:34
Финансы
Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга
Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс 07:06
Футбол
Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»
Газета.Ru 09:15
Экономика
ЦБ предложили ввести экзамены для инвестиционных клиентов банков
В КонфОП в обращении на имя главы Центробанка предложили распространить эту практику также на клиентов банков, которые приобретают инвестиционные продукты, активно продвигаемые организациями как альтернатива вкладам.
Экономика сегодня 30 августа в 21:13