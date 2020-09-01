Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксTesla объявила о допэмиссии на $5 млрд

Производитель электромобилей Tesla объявил о планах провести рыночную допэмиссию на сумму $5 млрд через крупнейших брокеров Уолл-стрит. После публикации этого сообщения акции компании продолжили дорожать, хотя темпы подъема замедлились до 2,6% с 8% в начале сессии.
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Tesla объявила о допэмиссии на 5 миллиардов долларов

Вести.Ru10:15

Илону Маску требуется еще 5 млрд долларов

SpeedMe09:15

Tesla объявила о допэмиссии на $5 млрд

Интерфакс08:42

Tesla планирует привлечь до $5 млрд от продажи акций

Finam.Ru09:10

Tesla намерена продать акции на общую сумму до $5 млрд

ПРАЙМ08:10
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Lenovo представила новый ультрабук и ноутбук-трансформер Yoga

Компания Lenovo представила два новых устройства в линейке Yoga — Yoga 9i и Yoga Slim 9i.
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У беременной Натальи Подольской возникли проблемы со здоровьем

Наталья Подольская некоторое время назад подтвердила слухи о второй беременности от Владимира Преснякова.
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Организация Hard Legion Esports уволила тренера команды по CS:GO Александра MechanoGun Богатырева — ранее ESL и DreamHack забанили его на своих турнирах за использование бага с камерой.
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

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Стал известен возможный соперник "Ростова" в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги Европы.
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Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя

Окончательную ясность в сложившуюся ситуацию внес Александр Цой - сын лидера группы "Кино".
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Онколог назвал три возможных симптома рака

Ранее онколог-хирург Иван Карасев назвал хроническое воспаление причиной рака в 95 процентах случаев.
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