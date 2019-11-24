Общество
ТАССTesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck. Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск в Twitter. Как он написал, "к настоящему времени уже 146 тыс. заказов на Cybertruck".
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Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
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Москвичам пообещали ледяной дождь
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Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
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Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Армия и оружие
Бальбек ответил на слова украинского генерала о базе в Крыму
«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу», — отметил Бальбек.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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В Хиросиме Папа Римский Франциск осудил применение ядерного оружия
Папа Римский подчеркнул, что настоящий мир может быть только миром без оружия.
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске
Певица Анна Семенович рассказала о своём последнем разговоре с Жанной Фриске. Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.
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Ксения Алферова показала маму без фотошопа
Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Кино
Раскрыт секрет постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»
Продюсер короткометражек «Сашенька» и «Бумеранг» Ольга Леснова в недавнем интервью рассказала о том, как снимались кадры постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст».
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Футбол
Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде с переломом ноги Глебова
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжелую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Политика
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Футбол
Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
Армия и оружие
Под Воронежем развернули дальнобойные системы ПВО
Полк ПВО под Воронежем завершил перевооружение на новейшую версию зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2 "Фаворит".
Политика
Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.