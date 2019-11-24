Общество

ТАССТАССTesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck. Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск в Twitter. Как он написал, "к настоящему времени уже 146 тыс. заказов на Cybertruck".
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Бронированный пикап Илона Маска за сутки заказали 146 тысяч раз

Lenta.ru03:49

Tesla получила тысячи заказов на новый пикап после неудачной презентации

РБКвчера в 18:49

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

РИА Новостивчера в 17:17

Маск сообщил о 146 тысячах заказов на пикап от Tesla

RT на русскомвчера в 18:10

Маск заявил о 150 тысячах заказов на пикапы Cybertruck

Телеканал 360°вчера в 17:40

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

ТАССвчера в 17:38

Илон Маск сообщил о 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Известиявчера в 18:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:19, Вашингтон
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Автоновости дня 07:04
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Космос

Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Популярная механика 17 ноября в 19:02
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Армия и оружие

Бальбек ответил на слова украинского генерала о базе в Крыму

«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу», — отметил Бальбек.
Парламентская газета 08:51
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Политика

В Хиросиме Папа Римский Франциск осудил применение ядерного оружия

Папа Римский подчеркнул, что настоящий мир может быть только миром без оружия.
Аргументы и Факты 07:18
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске

Певица Анна Семенович рассказала о своём последнем разговоре с Жанной Фриске. Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.
News.ru вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала маму без фотошопа

Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Bimru.ru 04:39
Кино

Раскрыт секрет постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»

Продюсер короткометражек «Сашенька» и «Бумеранг» Ольга Леснова в недавнем интервью рассказала о том, как снимались кадры постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст».
Вечерний курьер 21 ноября в 05:15
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Политика

В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»

Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Известия 06:10
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 06:18
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа

РИА Новости 06:17
Футбол

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 02:16
Футбол

Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде с переломом ноги Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжелую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Газета.Ru 06:13
Политика

Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс

В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 08:40
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости 22 ноября в 14:34
Футбол

Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие

Под Воронежем развернули дальнобойные системы ПВО

Полк ПВО под Воронежем завершил перевооружение на новейшую версию зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2 "Фаворит".
Российская газета 03:19
Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли два человека

Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
РИА Новости 22 ноября в 09:18
Футбол

«Краснодар» открыл счет в матче с тульским «Арсеналом»

Спорт71 08:44
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Музыка

Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»

Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Народные новости вчера в 16:45
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное