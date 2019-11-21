Общество

ТАССТАССTesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck. Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск в субботу в Twitter. Как он написал, "к настоящему времени уже 146 тыс. заказов на Cybertruck".
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Илон Маск
Сегодня уже поступило 146 тысяч заказов, из которых 42% идут с двумя моторами, 41% - с тремя, 17% - с одним... И это без рекламы и какого-то платного продвижения.
— Илон Маск, американский инженерТК Звезда 18:36

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