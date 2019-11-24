Общество
ТАССTesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck. Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск в Twitter. Как он написал, "к настоящему времени уже 146 тыс. заказов на Cybertruck".
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Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Общество
Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень
Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия 198 населенных пунктов в Новгородской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараеву.
Происшествия
Воробьев поручил выдать компенсации пострадавшим при пожаре в Королеве
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Культура
Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
Футбол
«Сочи» ушел от поражения в гостевом матче РПЛ с «Уфой»
Футболисты "Уфы" сыграли вничью с "Сочи" в матче 17-го тура чемпионата России.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Происшествия
Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Музыка
Участница шоу «Голос» из Ингушетии Рагда Ханиева прошла этап поединков
Теннис
Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости
В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
Авто
Обновленная Нива перестанет быть Chevrolet
Обновленная Нива уже была представлена ранее.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Фигурное катание
Авербух объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок
Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, объяснил, в чём российская фигуристка Алёна Косторная превосходит других спортсменок.
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за использование нецензурной лексики во время поэтического баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации пикапа от Tesla
Цена акций Tesla упала на 6% после закрытия торгов вчера, в результате чего состояние Маска за день сократилось на $768 млн до $23,6 млрд (номер 41 в онлайн-рейтинге богатейших людей мира в рейтинге Forbes).
Кино
«Интерны» вернутся на экраны в виде мультсериала
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Наука
Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.