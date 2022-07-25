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Tesla получила убыток в $170 млн от падения стоимости криптовалют

Американская компания Tesla потерпела убытки в размере примерно $170 млн за шесть месяцев 2022 года из-за снижения цены своих биткойн-активов.
ТАСС
В то же время компания зафиксировала доходы в размере $64 млн от ряда сделок по продаже криптовалюты.
Интерфакс
На 30 июня 2022 года справедливая рыночная стоимость цифровых активов, оставшихся на балансе компании, составляет $222 млн, говорится в отчете.
РБК
В течение мая - июня цена биткойна неоднократно демонстрировала сокращение.
ТАСС

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