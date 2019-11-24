Общество

РИА НовостиРИА НовостиTesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck. Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck.
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Бронированный пикап Илона Маска за сутки заказали 146 тысяч раз

Lenta.ru03:49

Tesla получила тысячи заказов на новый пикап после неудачной презентации

РБКвчера в 18:49

Маск сообщил о 146 тысячах заказов на пикап от Tesla

RT на русскомвчера в 18:10

Илон Маск сообщил о 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Известиявчера в 18:11

Маск заявил о 150 тысячах заказов на пикапы Cybertruck

Телеканал 360°вчера в 17:40

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

ТАССвчера в 17:38

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

РИА Новостивчера в 17:17
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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

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Тульская служба новостей вчера в 04:52
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Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
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Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
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На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
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Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 00:00
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НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Россия выставила Турции неожиданное условие по истребителям Су-35

Российская сторона озвучила Турции условие относительно продажи истребителей четвертого поколения Су-35.
Южный Федеральный 22 ноября в 13:44
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
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Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
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Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
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Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
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Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно

По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
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Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport

На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус».
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Данные клиентов банка на Урале нашли на улице

Один из сотрудников банка заявил, что неизвестные в трамвае украли у него документы, которые затем выбросили на улицу.
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Позиции продаж AirPods «шатают» доступные китайские аналоги

Потребительские показатели указывают на 31-процентную долю продаж наушников AirPods в США.
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Создатели игры из студии Behaviour Digital выпустили Deathgarden еще в 2018 году.
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В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

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Анонсирован релиз ранее неизданных песен певицы Юлии Началовой

В скором времени состоится резил неизданных песен российской певицы Юлии Началовой.
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В Праге хотят Конева заменить на Власова

В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
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Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом

"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
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Абрамович отказался продавать «Челси»

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Ведь в последние дни пресса и поклонники артистки обсуждают предполагаемое расставание супругов, которое случилось якобы из-за нового увлечения Меладзе.
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Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 22 ноября в 07:43
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