Сегодня уже поступило 146 тысяч заказов, из которых 42% идут с двумя моторами, 41% - с тремя, 17% - с одним... И это без рекламы и какого-то платного продвижения.

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck. Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck.

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

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