Авто
N+1Tesla представила электрический пикап Cybertruck
В 2017 году глава компании Илон Маск рассказал, что Tesla с начала 2010-х годов разрабатывает электрический пикап. На презентации 21 ноября в Лос-Анджелесе Маск представил серийную версию электропикапа, получившего название Cybertruck.
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Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
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Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
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Экономика
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Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
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Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
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Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
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Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Политика
В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву "посылочку из унитазов".
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 10-го тура Евролиги.
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Политика
МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну
Глава МИД Швеции Анн Линде добавила, что даже общественные деятели из России иной раз отказываются ехать в Швецию из-за материалов в СМИ о бандитизме в стране.
Армия и оружие
ВКС России и ВВС Сирии интенсивно бомбят террористов в Идлибе
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Утверждена антитабачная концепция до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.