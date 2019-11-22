Авто

N+1N+1Tesla представила электрический пикап Cybertruck

В 2017 году глава компании Илон Маск рассказал, что Tesla с начала 2010-х годов разрабатывает электрический пикап. На презентации 21 ноября в Лос-Анджелесе Маск представил серийную версию электропикапа, получившего название Cybertruck.
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