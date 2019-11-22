В 2017 году глава компании Илон Маск рассказал, что Tesla с начала 2010-х годов разрабатывает электрический пикап. На презентации 21 ноября в Лос-Анджелесе Маск представил серийную версию электропикапа, получившего название Cybertruck.

Происшествия Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.

Происшествия Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Экономика Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.

Экономика Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса «Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).

Общество Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.

Футбол Чалов зимой может перейти в «Челси» Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.

Космос Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.

Политика МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну Глава МИД Швеции Анн Линде добавила, что даже общественные деятели из России иной раз отказываются ехать в Швецию из-за материалов в СМИ о бандитизме в стране.

Общество Утверждена антитабачная концепция до 2035 года Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.