Авто
КоммерсантъTesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck. Новинка сделана из высокопрочной нержавеющей стали. Кузов-экзоскелет, по заявлению основателя американского автопроизводителя Илона Маска, способен противостоять выстрелам из 9-мм пистолетов.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Футбол
Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»
Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
Космос
«Хаббл» прислал потрясающее изображение спиральной галактики
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины исполнили трюки под водой
Муж Аллы Пугачевой показал поклонникам видео, на котором их дети исполнили трюки под водой.
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Политика
Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным
Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
Общество
В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Общество
ФСБ задержала членов террористической организации
Армия и оружие
Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Шоу-бизнес
Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»
Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал идею вывода ядерного оружия США из Германии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против вывода «в одностороннем порядке» ядерного оружия США, дислоцированного на территории ФРГ.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Премьер-министру Израиля Нетаньяху предъявлены обвинения в коррупции
Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения в коррупции.
Гаджеты