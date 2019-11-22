Авто

КоммерсантъКоммерсантъTesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck. Новинка сделана из высокопрочной нержавеющей стали. Кузов-экзоскелет, по заявлению основателя американского автопроизводителя Илона Маска, способен противостоять выстрелам из 9-мм пистолетов.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Tesla показала амбициозный пикап Cybertruck за 2,5 млн рублей

CarsWeek.ru00:59

Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль

Motor02:26

Электрический пикап Tesla привезут в Россию

AutoNews03:19

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Газета.Ru05:14

Tesla представила первый электрический пикап Tesla Cybertruck

Автоновости дня00:38

Tesla выпустит научно-фантастический пикап Cybertruck

110km.ru00:30

Tesla представила пикап Cybertruck

РИА Новостивчера в 23:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Футбол

Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»

Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
RT на русском 03:49
Космос

«Хаббл» прислал потрясающее изображение спиральной галактики

Популярная механика 20 ноября в 12:16
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины исполнили трюки под водой

Муж Аллы Пугачевой показал поклонникам видео, на котором их дети исполнили трюки под водой.
OAnews 03:54
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Политика

Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
ТАСС 04:46
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:09
Общество

В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка

RT на русском 05:04
Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Новая газета вчера в 07:06
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Армия и оружие

Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Lenta.ru 02:58
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета вчера в 17:28
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»

Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Политика

Глава МИД ФРГ не поддержал идею вывода ядерного оружия США из Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против вывода «в одностороннем порядке» ядерного оружия США, дислоцированного на территории ФРГ.
NewInform 04:43
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Интерфакс 02:38
Кино

«Игре престолов» сняли альтернативный финал

Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Культуромания вчера в 11:48
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Политика

Премьер-министру Израиля Нетаньяху предъявлены обвинения в коррупции

Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения в коррупции.
Суть событий 03:29
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

Planet Today 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное