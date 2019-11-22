Авто
КоммерсантъTesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck. Новинка сделана из высокопрочной нержавеющей стали. Кузов-экзоскелет, по заявлению основателя американского автопроизводителя Илона Маска, способен противостоять выстрелам из 9-мм пистолетов.
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Политика
Кремль высказался о новых правилах медосмотра водителей
Напомним, что накануне президент России раскритиковал новый порядок медосмотра для водителей.
Игры
Релиз The Witcher 3 на Switch поспособствовал росту доходов CD Projekt
По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, поспособствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»
«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Футбол
Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020
Стали известны пары стыковых матчей за право выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия и техники в армии
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Происшествия
Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Политика
В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Авто
Автосалон в Лос-Анджелесе 2019
Самые интересные машины американского автошоу В Лос-Анджелесе начал работу международный автосалон, собравший ведущих мировых автопроизводителей.
Авто
Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
По мнению экспертов портала "Новые автомобили", - "на российском рынке, вероятно, будет представлен именно поднебесный Kia KX3 под названием Seltos, хотя ранее озвучивалась информация, что до нас доберется индийская или корейская версия".
Киберспорт
Natus Vincere укомплектовали состав по Dota 2
Пятым игроком состава Natus Vincere по Dota 2 стал Ильяс illias Ганеев. Об этом руководство клуба сообщило на официальном сайте.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Здоровье
Малышева назвала ранние симптомы рака мозга
Общество
Госдума приняла закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других гаджетов, признанных "технически сложными", если на них отсутствует предустановленное российское программное обеспечение.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.