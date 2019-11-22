Авто
КоммерсантъTesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck. Новинка сделана из высокопрочной нержавеющей стали. Кузов-экзоскелет, по заявлению основателя американского автопроизводителя Илона Маска, способен противостоять выстрелам из 9-мм пистолетов.
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Шоу-бизнес
Девушка Роналду снялась топлес
Армия и оружие
Заявление Трампа о «смерти» аль-Багдади должно было оправдать нахождение в Сирии войск США
В беседе с корреспондентом журнала «Слово и Дело» старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Николай Бобкин напомнил, что заявление Трампа о фейковой ликвидации лидера исламистов прозвучало на фоне критики вывода войск США из Сирии.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Политика
Песков: Фотографии в «Новой газете» об убийстве в Сирии шокируют
Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Политика
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Общество
В работе Telegram произошёл сбой
В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Футбол
«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу.
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
Общество
МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны
Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Общество
В России создадут Арктический центр судостроения и судоремонта
В Мурманской области на базе трех предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет создан Арктический центр судостроения и судоремонта.
Кино
Netflix представила названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака»
Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Общество
В России может наступить безработица таксистов и грузчиков
Эксперты отметили, что таксисты, продавцы и грузчики при работе не задействуют эмоциональный интеллект.
Общество
Лобода украсила собой постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода попала на постер сайд-проекта Lindemann солиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Происшествия
Силовики задержали подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена
Следователи задержали пятерых человек по подозрению к причастности к совершению заказного убийства предпринимателя в Рязанской области.
Гаджеты
Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти
В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме
Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. МВД сообщало, что три человека погибли и три пострадали.
Гаджеты
Какая модель GeForce GTX 1650 Super самая быстрая из коробки
Компания Nvidia сегодня должна полноценно представить видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Мы уже знаем о карте всё, кроме цены.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Киберспорт
К Code Vein выпустят сезонный пропуск с тремя дополнениями
Компания Bandai Namco рассказала, что станется в ближайшем будущем с «вампирской» ролевой игрой Code Vein.
Футбол
Роналду остался вне состава «Ювентуса»
Политика
Эксперт предрек Украине сценарий хуже гражданской войны
Гражданская война на Украине началась в 2014 году.