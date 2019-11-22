Авто

КоммерсантъКоммерсантъTesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck. Новинка сделана из высокопрочной нержавеющей стали. Кузов-экзоскелет, по заявлению основателя американского автопроизводителя Илона Маска, способен противостоять выстрелам из 9-мм пистолетов.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Tesla представила свой первый электрический пикап

AutoNews02:32

Tesla представил пикап Tesla Cybertruck

Тарантас Ньюсвчера в 23:42

Tesla показала амбициозный пикап Cybertruck за 2,5 млн рублей

CarsWeek.ru00:59

Tesla представила пикап Tesla Cybertruck

Автоновости дня00:38

Tesla выпустит научно-фантастический пикап Cybertruck

110km.ru00:30

Tesla представила пикап Cybertruck

ПРАЙМвчера в 23:53

Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль

Motor02:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News вчера в 05:56
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Известия 02:22
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Политика

В Совфеде связали кризис в Боливии с вмешательством США

Кризис в Боливии связан с американским вмешательством, но пока сложно понять, была ли роль США решающей, считает глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
РИА Новости вчера в 01:35
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась до белья в центре Петербурга

Популярная российская певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова разделась до нижнего белья в центре Санкт-Петербурга.
VSE42.RU 00:50
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Экономика

Власти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии

В перспективе на три года заложено, что в 2022-м году россияне принесут в ГПП 1,54 трлн рублей, в 2023-м - 2,2 трлн рублей и 3 трлн рублей в 2024-м.
Московский Комсомолец вчера в 09:29
Общество

Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Происшествия

Генерала связали с вымогателями

ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Футбол

Матч с ЦСКА могут пропустить несколько лидеров «Крыльев Советов»

Самарские Крылья Советов продолжают подготовку к матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Советский спорт вчера в 11:26
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Наука

Пограничное расстройство личности у людей связали с детской травмой

Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Ugpressa.ru вчера в 23:46
Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Спорт день за днем вчера в 12:59
Энергетика

Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире – американская Exxon Mobil – готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 18:05
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Футбол

Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

ФАН вчера в 06:02
Здоровье

Названа причина преждевременного старения мозга

Предполагается, что причиной раннего старения мозга является метаболический синдром у людей среднего возраста.
Аргументы недели 01:12
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру вчера в 17:40
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
ТАСС 00:40
Общество

Новые правила медосмотров для водителей отложили до июля 2020 года

Федеральный Минздрав перенес дату введения новой системы прохождения медосмотров для водителей, предполагавшую сдачу дорогостоящих тестов на хронический алкоголизм и употребление наркотиков.
PROkhab.ru вчера в 21:39
Хоккей

Овечкин доставил пиццу американской семье

Хоккеист взял на себя роль доставщика пиццы. Он доставил заказ одной из американских семей.
Pravda.Ru 02:12
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомости вчера в 13:57
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Музыка

Coldplay отказались от гастролей ради экологии

РЕН ТВ вчера в 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное