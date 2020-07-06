Общество

Моллы.RuМоллы.RuTesla распродала все шорты S3XY за несколько минут

За год ценные бумаги компании подорожали уже в пять раз. А спрос на шорты оказался таким высоким, что вся партия в пяти размерах была раскуплена за несколько минут, а сам сайт Tesla испытал такую нагрузку, что оставался недоступным в течение некоторого времени.
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Илон Маск выпустил в продажу шорты, чтобы пошутить над трейдерами

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Маск выпустил красные шорты для не веривших в Tesla трейдеров

Forbes04:25

Выпущенные назло трейдерам шорты Илона Маска раскупили за несколько минут

Lenta.ru07:22
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Футбол

Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

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Ливерпуль, Великобритания, 6 июля 2020, 18:43 — REGNUM Руководство «Ливерпуля» продлило контракт с 17-летним английский полузащитником Харви Эллиоттом.
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В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины

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РИА Новости вчера в 04:30
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Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

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Басманный суд заочно арестовал гражданина США и объявил в розыск

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданина США Питера Джейкоба Штерна, который обвиняется в особо крупной растрате.
Московский Комсомолец 12:04
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

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Политика

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МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
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Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
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Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом

"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".
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Происшествия

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

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Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
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Армия и оружие

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СМИ сообщили о закрытии пролива Дарданеллы для судоходства из-за пожара

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В больницах сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Но главное — медики приобрели опыт.
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Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
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В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля

О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
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Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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Энергетика

«Газпром» поставляет самый дешевый газ на китайском рынке

Газ, который «Газпром» поставляется по «Силе Сибири», оказался самым дешевым на китайском рынке среди других трубопроводных поставщиков.
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Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
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Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
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В России за год снизился уровень крайней бедности

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В Испании вновь закрыли пляжи и ввели ограничения из-за коронавируса

В Испании в последнее время фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом. А испанской Андалусии закрытыми оказались свыше 50 пляжей.
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В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку напишут 15 тыс. выпускников

Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Ростовской области единый государственный экзамен напишут почти 15 тыс. выпускников.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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