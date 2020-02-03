Экономика

Lenta.ruLenta.ruTesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи. Акции компании в ходе торгов выросли до 780 долларов за единицу, так что капитализация достигла 140,5 миллиарда долларов.
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Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъ04:56

Акции Tesla обновили исторический рекорд

Аргументы и Факты04:26

Стоимость акций Tesla достигла исторического максимума

Rambler News Serviceвчера в 10:41

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

РБК03:46

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМ02:10

Tesla рекордно подорожала за сутки

Lenta.ru04:16

Рыночная капитализация Tesla достигла 117 миллиардов долларов, дороже стоит только Toyota

iXBT.comвчера в 03:36
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Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Газета.Ru 05:27
Экономика

Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 05:32
Происшествия

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

ТАСС 03:29
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Политика

Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:25
Экономика

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.
Интерфакс вчера в 08:13
Общество

На горячее питание омским школьникам добавили 5 рублей в день

Размер денежных средств, выделяемых из областного и местных бюджетов муниципальных районов на организацию горячего питания обучающихся вышеуказанной категории, составляет 10 рублей в день (5 рублей — из областного бюджета и софинасирование из местных бюджетов — не менее 5 рублей в день).
Om1.ru 04:54
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Известия 05:36
Общество

В Брянске Валентина Матвиенко оценила продукцию БМЗ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля.
Наш Брянск.Ru 05:11
Автоспорт

Бриаторе: Хэмилтон побеждает за счёт машины

Чемпионат 05:08
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
РБК 02:23
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов

Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Скворцов умер в возрасте 65 лет.
ТАСС Спорт 02:48
Общество

В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения

Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия.
РБК 03:53
Общество

Игрок КВН Овик Григорян умер в возрасте 25 лет

Григорян играл в «Армянской сборной с 2013 года», в 2019 году команда пробилась в Премьер-лигу КВН.
Национальная служба новостей 04:47
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Однажды Балотелли пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт и встретить свою собаку»

Матч ТВ 05:18
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Гаджеты

Экспресс-обзор материнской платы Gigabyte X299X Designare 10G

Всего одновременно с выпуском новых процессоров Intel Cascade Lake-X компания Gigabyte анонсировала три новых платы: X299X Designare 10G, X299 Aorus Xtreme Waterforce и X299X Aorus Master.
3DNews вчера в 01:00
Общество

Нижегородских властей просят не мешать акции памяти Бориса Немцова

Нижегородские яблочники написали открытое письмо губернатору региона Глебу Никитину с просьбой о содействии в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
Правда ПФО 01:17
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

РИА Новости вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской после скандала с дочерью

Как пишут СМИ, Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Успенской, не знала, что новой гостьей на шоу станет дочь Королевы шансона почти до самого начала съемок.
VSE42.RU 05:49
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
Общество

В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову

Военное дело 06:05
Общество

Семья главы ВГТРК владеет недвижимостью на Рублевке на 1,7 млрд рублей

Общая стоимость недвижимости достигает 1,7 миллиарда рублей, сообщил «Проект».
Компания 03:03
Общество

Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
Известия 04:17
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