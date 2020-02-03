Экономика
Lenta.ruTesla рекордно подорожала за сутки
Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи. Акции компании в ходе торгов выросли до 780 долларов за единицу, так что капитализация достигла 140,5 миллиарда долларов.
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Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Экономика
Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом
Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Политика
Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами
Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Экономика
Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%
ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.
Общество
На горячее питание омским школьникам добавили 5 рублей в день
Размер денежных средств, выделяемых из областного и местных бюджетов муниципальных районов на организацию горячего питания обучающихся вышеуказанной категории, составляет 10 рублей в день (5 рублей — из областного бюджета и софинасирование из местных бюджетов — не менее 5 рублей в день).
Общество
Google раскрыла доходы от YouTube
Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Общество
В Брянске Валентина Матвиенко оценила продукцию БМЗ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля.
Автоспорт
Бриаторе: Хэмилтон побеждает за счёт машины
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов
Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Скворцов умер в возрасте 65 лет.
Общество
В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения
Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия.
Общество
Игрок КВН Овик Григорян умер в возрасте 25 лет
Григорян играл в «Армянской сборной с 2013 года», в 2019 году команда пробилась в Премьер-лигу КВН.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Однажды Балотелли пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт и встретить свою собаку»
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Гаджеты
Экспресс-обзор материнской платы Gigabyte X299X Designare 10G
Всего одновременно с выпуском новых процессоров Intel Cascade Lake-X компания Gigabyte анонсировала три новых платы: X299X Designare 10G, X299 Aorus Xtreme Waterforce и X299X Aorus Master.
Общество
Нижегородских властей просят не мешать акции памяти Бориса Немцова
Нижегородские яблочники написали открытое письмо губернатору региона Глебу Никитину с просьбой о содействии в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской после скандала с дочерью
Как пишут СМИ, Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Успенской, не знала, что новой гостьей на шоу станет дочь Королевы шансона почти до самого начала съемок.
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Общество
В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову
Общество
Семья главы ВГТРК владеет недвижимостью на Рублевке на 1,7 млрд рублей
Общая стоимость недвижимости достигает 1,7 миллиарда рублей, сообщил «Проект».
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.