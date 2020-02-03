Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи. Акции компании в ходе торгов выросли до 780 долларов за единицу, так что капитализация достигла 140,5 миллиарда долларов.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Общество На горячее питание омским школьникам добавили 5 рублей в день Размер денежных средств, выделяемых из областного и местных бюджетов муниципальных районов на организацию горячего питания обучающихся вышеуказанной категории, составляет 10 рублей в день (5 рублей — из областного бюджета и софинасирование из местных бюджетов — не менее 5 рублей в день).

Общество Google раскрыла доходы от YouTube Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Общество В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия.

Армия и оружие Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.

Гаджеты Экспресс-обзор материнской платы Gigabyte X299X Designare 10G Всего одновременно с выпуском новых процессоров Intel Cascade Lake-X компания Gigabyte анонсировала три новых платы: X299X Designare 10G, X299 Aorus Xtreme Waterforce и X299X Aorus Master.

Общество Нижегородских властей просят не мешать акции памяти Бориса Немцова Нижегородские яблочники написали открытое письмо губернатору региона Глебу Никитину с просьбой о содействии в согласовании марша памяти Бориса Немцова.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской после скандала с дочерью Как пишут СМИ, Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Успенской, не знала, что новой гостьей на шоу станет дочь Королевы шансона почти до самого начала съемок.