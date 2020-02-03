Экономика

Lenta.ruLenta.ruTesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи. Акции компании в ходе торгов выросли до 780 долларов за единицу, так что капитализация достигла 140,5 миллиарда долларов.
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Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъ04:56

Акции Tesla обновили исторический рекорд

Аргументы и Факты04:26

Рыночная капитализация Tesla достигла 117 миллиардов долларов, дороже стоит только Toyota

iXBT.comвчера в 03:36

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

РБК03:46

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМ02:10

Стоимость акций Tesla достигла исторического максимума

Rambler News Serviceвчера в 10:41

Tesla рекордно подорожала за сутки

Lenta.ru04:16
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Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета вчера в 11:25
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 03:11
Общество

Уилана оставили в СИЗО до конца марта

Суд не удовлетворил жалобу защиты Уилана о мере пресечения и решил оставить Уилана под арестом до 29 марта.
Газета.Ru 05:05
Экономика

Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 05:32
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ вчера в 10:41
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
Армия и оружие

В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35

Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Discover24 03:04
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 02:28
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Общество

Детские пособия увеличили на 3%

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 января 2020 года №61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» с 1 февраля 2020 года размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, увеличиваются на 3%.
Область 45 01 февраля в 23:37
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Транспорт

В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды

ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
Мослента 04:11
Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 05:05
Общество

Семья главы ВГТРК владеет недвижимостью на Рублевке на 1,7 млрд рублей

Общая стоимость недвижимости достигает 1,7 миллиарда рублей, сообщил «Проект».
Компания 03:03
Футбол

Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»

Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нил Критчли.
Бомбардир.ру 01:07
Фигурное катание

Медведева ответила на обвинения в употреблении алкоголя

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела прямой эфир в «Инстаграме».
Нева Спорт 01:30
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Евро-футбол.ру 01:17
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Для нового частного трамвая от Купчино до Славянки забронируют землю

Петербургский дневник 03:55
Футбол

Карпин подписал контракт с «Ростовом» ещё на пять лет

News.ru вчера в 08:24
Кино

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
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