Экономика
Lenta.ruTesla рекордно подорожала за сутки
Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи. Акции компании в ходе торгов выросли до 780 долларов за единицу, так что капитализация достигла 140,5 миллиарда долларов.
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Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Уилана оставили в СИЗО до конца марта
Суд не удовлетворил жалобу защиты Уилана о мере пресечения и решил оставить Уилана под арестом до 29 марта.
Экономика
Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом
Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Происшествия
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Армия и оружие
В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35
Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Общество
Детские пособия увеличили на 3%
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 января 2020 года №61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» с 1 февраля 2020 года размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, увеличиваются на 3%.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Транспорт
В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды
ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Семья главы ВГТРК владеет недвижимостью на Рублевке на 1,7 млрд рублей
Общая стоимость недвижимости достигает 1,7 миллиарда рублей, сообщил «Проект».
Футбол
Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»
Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нил Критчли.
Фигурное катание
Медведева ответила на обвинения в употреблении алкоголя
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела прямой эфир в «Инстаграме».
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Общество
Для нового частного трамвая от Купчино до Славянки забронируют землю
Футбол
Карпин подписал контракт с «Ростовом» ещё на пять лет
Кино
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.