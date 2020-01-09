Общество
РБКTesla стала самым дорогим автопроизводителем США
Впервые Tesla обошла Ford по рыночной капитализации 3 апреля 2017 года, а уже 10 апреля ее стоимость превысила капитализацию GM. В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).
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Акции производителя электромобилей Tesla выросли в среду, 8 января, на 5%, до рекордных $492, общая стоимость компании достигла почти $89 млрд, став самым дорогим автопроизводителем в истории США, пишет Reuters.Коммерсантъ06:54
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