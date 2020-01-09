с чего всё началось

На этой неделе стоимость акций американского автопроизводителя выросла на пять процентов, и это позволило компании стать самой дорогой среди других автопроизводителей США. К тому же Tesla стала самым дорогим в истории США автопроизводителем.

Tesla стала самым дорогим в истории автопроизводителем из США

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