Общество
Tvoe-avto.comTesla стала самым дорогим в истории автопроизводителем из США
На этой неделе стоимость акций американского автопроизводителя выросла на пять процентов, и это позволило компании стать самой дорогой среди других автопроизводителей США. К тому же Tesla стала самым дорогим в истории США автопроизводителем.
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Акции производителя электромобилей Tesla выросли в среду, 8 января, на 5%, до рекордных $492, общая стоимость компании достигла почти $89 млрд, став самым дорогим автопроизводителем в истории США, пишет Reuters.Коммерсантъ06:54
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Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
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Космический интернет Илона Маска будет доступен через «НЛО на палочке»
Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.
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Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
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«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Tasnim: началась вторая волна ударов Ирана по базам США в Ираке
ВС Ирана приступили ко второй волне ракетных ударов по военным базам США на территории Ирака, сообщило иранское агентство Tasnim.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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В Сети появились первые кадры продолжения «Аватара»
В Сети появились первые кадры продолжения фантастической картины "Аватар".
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
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Общество
Брянцы 10 января смогут увидеть Лунное затмение
Жители Брянской области, как и все россияне, вечером 10 января смогут увидеть Лунное затмение.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Шоу-бизнес
Милла Йовович набрала более 20 килограммов
Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Гаджеты
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Футбол
Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»
Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Недвижимость
Девелоперы потеряли 100 млрд рублей из-за реновации в Москве
Около 5% участников реновации в Москве отменили запланированную ранее покупку квартиры в новостройке в связи с объявленной властями программой сноса хрущевок, свидетельствуют данные Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомилась "Газета.Ru".
Происшествия
Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
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Киев опроверг «свидетельство» обстрела разбившегося в Иране самолета
Как сообщается на сайте офиса, 8 января в Сети появилась информация, что «один из членов экипажа сделал звонок своей матери».
Финансы
Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 60,2-61,5 рубля, а курс евро — в интервале 67-68,3 рубля.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.