Общество

Tvoe-avto.comTvoe-avto.comTesla стала самым дорогим в истории автопроизводителем из США

На этой неделе стоимость акций американского автопроизводителя выросла на пять процентов, и это позволило компании стать самой дорогой среди других автопроизводителей США. К тому же Tesla стала самым дорогим в истории США автопроизводителем.
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с чего всё началось
Акции производителя электромобилей Tesla выросли в среду, 8 января, на 5%, до рекордных $492, общая стоимость компании достигла почти $89 млрд, став самым дорогим автопроизводителем в истории США, пишет Reuters
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