с чего всё началось

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт. Офис и все программы могут быть перенесены в Техас или Неваду.

Музыка Африканские студенты восхитили россиян своим исполнением «Смуглянки» Молодые люди исполнили свою версию советской военной песни «Смуглянка» совместно с учащимися из Африки, которые учатся в других университетах РФ.

Единоборства Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249 Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 403

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.

Происшествия ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 21

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 48

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1K

Общество ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter. 686

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. 207

Единоборства Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 740

Здоровье Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 969

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,9K

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,6K