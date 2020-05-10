Коронавирус
Российская газетаИлон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт. Офис и все программы могут быть перенесены в Техас или Неваду.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Если мы вообще сохраним производственную деятельность во Фримонте, то это будет зависеть от того, как будут относиться к Tesla в будущем»,— написал господин Маск в Twitter.Коммерсантъвчера в 14:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Происшествия
19-летний Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице в Башкирии
19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
Аргументы и Факты - Уфа 08 мая в 14:22
Музыка
Африканские студенты восхитили россиян своим исполнением «Смуглянки»
Молодые люди исполнили свою версию советской военной песни «Смуглянка» совместно с учащимися из Африки, которые учатся в других университетах РФ.
ФАН 01:29
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК вчера в 17:07
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Единоборства
Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна
Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Футбол
«Реал» поставил «Арсеналу» условие в вопросе трансфера Обамеянга
«Реал» продолжает претендовать на форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Soccer.ru 01:58
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Здоровье
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Происшествия
Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся
Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук 08 мая в 03:26
Здоровье
Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте
Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте этого года.
РЕН ТВ 01:28
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 08 мая в 06:11
Единоборства
Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Авто
АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada
О предыдущем повышении цен на автомобили LADA (тоже на 1%) «Автоновости дня» сообщали 1 апреля.
Автоновости дня вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы
40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
StarHit.ru вчера в 21:40