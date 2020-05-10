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Российская газетаРоссийская газетаИлон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт. Офис и все программы могут быть перенесены в Техас или Неваду.
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«Если мы вообще сохраним производственную деятельность во Фримонте, то это будет зависеть от того, как будут относиться к Tesla в будущем»,— написал господин Маск в Twitter
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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