Авто

ИзвестияИзвестияTesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck. Об этом 22 ноября сообщает Motor1. Длина автомобиля составляет 5885 мм ширина — 2027 мм, а высота — 1905 мм.
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Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль

Motor02:26

Электрический пикап Tesla привезут в Россию

AutoNews03:19

Tesla представил пикап Tesla Cybertruck

Тарантас Ньюсвчера в 23:42

Tesla представила пикап Cybertruck

Автоновости дня00:38

Tesla выпустит научно-фантастический пикап Cybertruck

110km.ru00:30

Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Газета.Ru00:26

Tesla показала амбициозный пикап Cybertruck за 2,5 млн рублей

CarsWeek.ru00:59
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Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

Российская газета 03:04
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Космос

«Хаббл» прислал потрясающее изображение спиральной галактики

Популярная механика 20 ноября в 12:16
Спорт

Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
РБК 20 ноября в 04:08
Общество

Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Профиль вчера в 08:28
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Армия и оружие

Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году

Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Российская газета 03:43
Музыка

Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

Слово и Дело 02:42
Политика

Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
Парламентская газета вчера в 15:58
Политика

Песков прокомментировал казнь сирийца бойцами ЧВК

В Кремле не видели видеозаписи, на которой бойцы ЧВК убивают сирийца, заявил пресс-секретaрь российского президента Дмитрий Песков.
Национальная служба новостей вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках фигуристов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, на какие премии и бонусы могут рассчитывать спортсмены, выступающие в международных турнирах и ледовых шоу.
Известия 03:29
Авто

Назван наиболее выгодный для россиян тип автомобиля

Автомобили на бензине и "тяжелом" топливе, расходующие в среднем около 9 л на 100 км, "съедают" в неделю 1,3 тыс. руб. Несмотря на очевидную выгоду в эксплуатации, пока электрокары остаются малодоступными для россиян: линейка, представленная на отечественном рынке, достаточно скудная, а цены новых авто – высокие.
Авторамблер 03:48
ЖКХ

Авария на теплосетях в Курске оставила без отопления 16 тысяч человек

Life.ru 00:08
Политика

Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР

По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Радио Комсомольская правда 20 ноября в 15:46
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
REGNUM 03:37
Авто

Volkswagen представила купеобразный Teramont Cross Sport

Дебют нового купеобразного кроссовера Teramont/Atlas Cross Sport состоялся на автомобильной выставке в американском Лос-Анджелесе.
Новые автомобили 20 ноября в 22:02
Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной попал в больницу из-за дочери

Муж Ксении Бородиной попал в больницу из-за дочери Курбан Омаров оказался в больнице.
Экспресс газета вчера в 01:00
Экономика

В России начали продавать лекарства в кредит

Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.
Российская газета 03:52
Армия и оружие

В ДНР идет демонтаж объектов военного назначения вблизи Петровского

Народная милиция Донецкой народной республики приступила к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке «Петровское - Богдановка», сообщает Донецкое агентство новостей.
Аргументы и Факты 03:41
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
Космос

Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
МИР 24 вчера в 01:43
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС вчера в 13:45
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Экономика

Власти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии

В перспективе на три года заложено, что в 2022-м году россияне принесут в ГПП 1,54 трлн рублей, в 2023-м - 2,2 трлн рублей и 3 трлн рублей в 2024-м.
Московский Комсомолец вчера в 09:29
Происшествия

За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички

Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
REGNUM 01:36
Футбол

Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку

РИА Новости 01:58
Общество

Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17

Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.
News.ru вчера в 16:00
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