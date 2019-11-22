Авто
ИзвестияTesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck. Об этом 22 ноября сообщает Motor1. Длина автомобиля составляет 5885 мм ширина — 2027 мм, а высота — 1905 мм.
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Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Космос
«Хаббл» прислал потрясающее изображение спиральной галактики
Спорт
Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Общество
Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году
Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
Политика
Песков прокомментировал казнь сирийца бойцами ЧВК
В Кремле не видели видеозаписи, на которой бойцы ЧВК убивают сирийца, заявил пресс-секретaрь российского президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках фигуристов
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, на какие премии и бонусы могут рассчитывать спортсмены, выступающие в международных турнирах и ледовых шоу.
Авто
Назван наиболее выгодный для россиян тип автомобиля
Автомобили на бензине и "тяжелом" топливе, расходующие в среднем около 9 л на 100 км, "съедают" в неделю 1,3 тыс. руб. Несмотря на очевидную выгоду в эксплуатации, пока электрокары остаются малодоступными для россиян: линейка, представленная на отечественном рынке, достаточно скудная, а цены новых авто – высокие.
Политика
Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР
По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Авто
Volkswagen представила купеобразный Teramont Cross Sport
Дебют нового купеобразного кроссовера Teramont/Atlas Cross Sport состоялся на автомобильной выставке в американском Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной попал в больницу из-за дочери
Муж Ксении Бородиной попал в больницу из-за дочери Курбан Омаров оказался в больнице.
Экономика
В России начали продавать лекарства в кредит
Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.
Армия и оружие
В ДНР идет демонтаж объектов военного назначения вблизи Петровского
Народная милиция Донецкой народной республики приступила к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке «Петровское - Богдановка», сообщает Донецкое агентство новостей.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
Власти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии
В перспективе на три года заложено, что в 2022-м году россияне принесут в ГПП 1,54 трлн рублей, в 2023-м - 2,2 трлн рублей и 3 трлн рублей в 2024-м.
Происшествия
За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички
Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
Футбол
Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку
Общество
Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17
Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.